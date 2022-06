Města zničí bomby, pak vstoupí vojáci. Reportér popisuje, jak Rusové dobývají Donbas

Bývalý hokejista Roman Čechmánek se odvolal proti podmíněnému trestu, který mu v dubnu uložil zlínský krajský soud za podvod. Ve středu to řekla mluvčí soudu Klára Belkovová. Způsobená škoda podle rozsudku přesáhla 7,2 milionu korun. Další části obžaloby, podle níž způsobil další škodu asi za čtyři miliony korun, ho soud zprostil. Státní zástupce se proti rozsudku neodvolal. Čechmánek se zadlužil při podnikání. Podle obžaloby si půjčoval peníze a objednával práce, i když věděl, že závazky nebude schopen splatit.

Jednapadesátiletý Čechmánek vinu popírá, hrozilo mu až osm let vězení. Odvolání podal prostřednictvím svého obhájce. "Je to do výroku o vině a trestu, a to pouze v odsuzující části napadeného rozsudku, kde byl uznán vinným zločinem podvodu. Byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání tří let s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání pěti let," uvedla Belkovová.