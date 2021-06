Duha, lesk a hudba, ale hlavně boj proti diskriminaci a homofobii. Svět slaví "pride"

Jeden člověk zemřel a dva se zranili při nedělní nehodě dodávky na dálnici D1 u Velké Bíteše. Dodávka havarovala na kilometru 162,5 ve směru na Prahu, narazila do osobního auta. Příčinu a okolnosti nehody vyšetřuje policie, řekla krajská policejní mluvčí Stanislava Rázlová

Nehoda se stala kolem 2:30. Dodávka, která jela na Prahu, narazila do stojícího osobního auta. "U toho se pohybovali lidé, přičemž jeden, osmadvacetiletý muž, zraněním na místě podlehl," řekla mluvčí. Další zraněnou ženu dopravili záchranáři letecky do nemocnice, do nemocnice převezli i jiného zraněného muže.

Na místě zasahovali i hasiči, vyplývá z přehledu jejich zásahů.