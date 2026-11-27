Poslanci německého Spolkového sněmu v pátek schválili rozpočet na příští rok. Počítá s výdaji 555,9 miliardy eur (13,6 bilionu korun). Vláda kancléře Friedricha Merze tak bude moci v příštím roce utratit tolik peněz jako žádná jiná spolková vláda před ní.
Vládní strany se do poslední chvíle přely o podobu rozpočtu. Merzovi křesťanští demokraté (CDU) nakonec minulý týden prosadili ještě dočasné snížení daně z elektřiny.
Více než třetina peněz z rozpočtu na příští rok zamíří na výdaje ministerstva práce a sociálních věcí. Výdaje na obranu vzrostou na téměř 140 miliard eur. Ukrajinu, která se už skoro pět let brání rozsáhlé ruské agresi, podpoří Německo z rozpočtu 12 miliardami eur.
Nové dluhy v jádrovém rozpočtu na příští rok by měly dosáhnout 123 miliard eur, vláda původně navrhovala 118,7 miliardy. Připočíst je k nim třeba navíc dluhy ze zvláštního fondu na modernizaci německé infrastruktury, který vláda vytvořila loni, a zvýšené obranné výdaje. Celkové tak má nové zadlužení dosáhnout zhruba 210 miliard eur.
Bude druhé největší v dějinách spolkové republiky. Jen za pandemie nemoci covid-19 v roce 2021 bylo vyšší. Činilo tehdy 215,4 miliardy eur.
Členové parlamentního rozpočtového výboru schválili vládní návrh rozpočtu už předminulý týden. Obvykle to znamená, že je rozpočet víceméně hotový. Letos se ale vládní strany - Merzova CDU, bavorská CSU a sociální demokracie (SPD) - dlouho přely o daň z elektřiny.
Vláda ji už letos snížila pro energeticky náročné průmyslové podniky, Merz a jeho křesťanští demokraté ji ale chtěli snížit pro všechny, tedy i pro menší podniky a domácnosti. Ministr financí Lars Klingbeil z SPD ale snížení daně odmítal a tvrdil, že na takový krok nejsou nyní v rozpočtu dostatečné prostředky.
Minulý týden se nakonec vládní strany dohodly, že daň z elektřiny sníží zatím na rok. Podle propočtů toto opatření státní kasu přijde na 5,4 miliardy eur. Daň klesne na nejnižší možnou úroveň v rámci Evropské unie, která činí 0,1 centu za kilowatthodinu (kWh).
Nyní daň v Německu byla 2,05 centu. Podle srovnávacího webu Verivox to pro tříčlennou domácnost s roční spotřebou 4000 kWh znamená měsíčně o 7,75 eura nižší náklady. U firem bude úspora výrazně vyšší. Na stejném jednání se koalice dohodla také na zavedení cenového stropu na pohonné hmoty od začátku příštího roku, prozatím na tři měsíce.
Ve středeční všeobecné debatě k rozpočtu kancléř Merz řekl, že si za nejobjemnějším rozpočtem v dějinách spolkové republiky stojí. Zároveň se snažil Němce připravit na to, že v budoucnu bude muset stát v řadě oblastí škrtat. "Už nemáme peníze na všechno," uvedl. Německo se podle něj bude muset rozhodnout, "čím chce být a co chce mít".
Opozice návrh celý týden v debatě kritizovala. Spolupředseda nejsilnější opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) Tino Chrupalla jej ve středu označil za "čisté dluhové orgie".
"Po svém prvním a posledním volebním období vejdete do dějin jako spolkový kancléř, který způsobil insolvenci Německa," řekl na Merzovu adresu.
Mohlo by vás také zajímat: „Oběti tleskají katům,” říká rusista. Češi budovali ráj, drsnou odpověď Kremlu nečekali
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
„Čekáme na Babišovy právníky.“ Klempíř ztratil v zásadním tématu úplně vliv
Přestože měl ministr kultury Oto Klempíř – aspoň podle avizovaného programu semináře k financování médií veřejné služby – ve čtvrtek konečně přijít s návrhem vlády, opět se tak nestalo. Potvrdil tak zákulisní informace, že na vznik zákona o ČT a ČRo ztratil vliv a že debatu o budoucnosti médií veřejné služby fakticky jen předstírá.
Tečka: Ke komu se Babiš „skrblík“ otočil zády. A komu naopak rozdával dárky
Pravidelná páteční Tečka reportéra Aktuálně.cz Radka Bartoníčka je tady. Její autor jako obvykle pouští krátká videa, která natočil buď sám, nebo převzal odjinud. S jejich pomocí se snaží glosovat především politické dění v Česku za uplynulý týden. Zajímají ho ovšem i další témata, lidé a události mimo politiku.
ŽIVĚ Novou finanční pomoc Ukrajině podpořilo 24 členských států EU
Novou půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 45 miliard eur podpořilo na summitu EU 24 zemí, oznámil po skončení jednání v Bruselu předseda Evropské rady António Costa. Bulharsko podle něj souhlasilo s podporou úvěru s tím, že jeho finance budou směřovat pouze do nevojenské části půjčky, na podporu bulharské menšiny na Ukrajině.
Zelenskyj děkuje Trumpově manželce: Z Ruska se vrátilo devět dětí
Na Ukrajinu se z Ruska a z Ruskem okupovaných území vrátilo devět dětí, oznámili v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ombudsman Dmytro Lubinec. Oba poděkovali manželce prezidenta Spojených států Melanii Trumpové za pomoc a zprostředkování.
Špatná zpráva pro Ukrajinu. V Německu nastal „znepokojivý“ obrat, zaskočil i vládu
Mezi Němci výrazně klesá podpora vojenské pomoci Ukrajině. Proti dodávkám zbraní se nyní vyslovuje většina obyvatel – a to přesto, že Rusko nadále považují za vojenskou hrozbu. Ukazuje to nový průzkum agentury Forsa, jehož výsledky tento týden zveřejnila Nadace Körber.