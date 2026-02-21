Merzova CDU chce zvrátit legalizaci marihuany v Německu

Nejsilnější německá vládní strana Křesťanskodemokratická unie (CDU) chce zvrátit částečnou legalizaci marihuany, kterou schválil předchozí kabinet. Delegáti CDU, které předsedá kancléř Friedrich Merz, v sobotu tento záměr schválili na celostátním sjezdu ve Stuttgartu. Informovala o tom agentura DPA.
Jaká je naděje na úspěch tohoto záměru, není jasné. Legalizaci totiž schválila vláda, kterou vedla sociální demokracie (SPD), jež je koaličním partnerem CDU v nynějším kabinetu.
Zákon umožňuje od 1. dubna 2024 v Německu lidem starším 18 let pěstovat pro svou potřebu nejvýše tři rostliny konopí, mít u sebe 25 gramů a doma uchovávat až 50 gramů této drogy. Mohou vznikat také kluby, které konopí pro své členy nekomerčně pěstují. Povolení pro provoz klubů vydávají jednotlivé spolkové země.
Studie zveřejněná loni v září uvedla, že rok a půl po částečné legalizaci rekreačního užívání marihuany v Německu nelze sledovat žádné výrazné dopady na omezení černého trhu. Autoři hodnocení zároveň uvedli, že na přesvědčivá data je třeba si ještě nějakou dobu počkat.
Zákon o částečné legalizaci marihuany přijala vláda kancléře Olafa Scholze, kterou tvořili SPD, Zelení a svobodní demokraté (FDP). Na jeho zrušení dosud tlačila především bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU) bavorského premiéra Markuse Södera. K ní se v sobotu na sjezdu připojili i Merzovi křesťanští demokraté.
Schválený návrh koaliční vládu CDU/CSU a SPD vyzývá, aby bylo držení, pěstování a distribuce marihuany opět trestné. Podle něj částečná legalizace přinesla „ve větším množstvím sociální, zdravotní a bezpečnostněpolitické výzvy“. Návrh sjezdu ke schválení předložila Ženská unie, která sdružuje ženy v CDU. Její předsedkyní je ministryně zdravotnictví Nina Warkenová.
ŽIVĚ"Díky všem, kteří se nenechali otrávit." Pavel poděkoval Čechům za podporu Ukrajiny
Prezident Petr Pavel poděkoval v sobotu na shromáždění k čtvrtému výročí ruské agrese na Ukrajinu Čechům za podporu země v boji s Ruskem. Jaký bude mír, ovlivní budoucnost Evropy na dlouhou dobu, řekl na pražském Staroměstském náměstí. Dění na Ukrajině podle prezidenta nemůže Čechy nechat lhostejnými, protože něco podobného zažili. Vyzval vládu k podpoře Ukrajiny do doby, než bude v zemi mír.
Kdo je medailová senzace? Voborníková řádí ve vlnách a lásku našla v biatlonovém týmu
Začínala jako běžkyně na lyžích, až ve čtrnácti letech si k tomu přibrala malorážku na záda. A dnes oslavila biatlonistka Tereza Voborníková největší úspěch kariéry. Kdo je bronzová olympijská medailistka?
Voborníková po fantastickém bronzu neudržela slzy. Na poslední stojce jsem ani nemohla vystřelit, plakala
Česká biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala třetí místo na olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo v závodě s hromadným startem. Senzační výsledek si zajistila výborným během podpořeným jedinou chybou na střelnici.
ŽIVĚ15. den ZOH: Neporazitelný Klaebo psal olympijskou historii, Trump má namířeno do Milána
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Na teheránské univerzitě znovu vypukly protesty proti režimu, studenti se střetli s milicemi
Na renomované teheránské univerzitě v sobotu, na začátku nového semestru, vypukly nové protesty proti íránskému režimu. Na technické Šarífově univerzitě studenti provolávali protestní hesla a střetli se s příslušníky milic basídž, uvedli podle agentury DPA aktivisté na sociálních sítích.