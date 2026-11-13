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Žádná překvapení, vyzval Merz Trumpa před jeho debatou s Putinem

ČTK
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Německý kancléř Friedrich Merz v pátek vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby příští týden v Číně nepřichystal během očekávaného hovoru s ruským vůdcem Vladimirem Putinem o Ukrajině žádná překvapení. Píše to agentura Reuters, podle níž se tak šéf německé vlády vyjádřil na okraj neformálního summitu lídrů zemí Evropské unie v Dublinu.

U.S. President Trump and German Chancellor Merz meet at the White House in Washington
Americký prezident Donald Trump a německý kancléř Friedrich Merz při setkání v Bílém domě ve Washingtonu. Archivní foto.Foto: REUTERS – Jonathan Ernst
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„Někteří zde v Dublinu se obávají, že by se z toho mohlo vyklubat 'druhý Anchorage moment',“ uvedl Merz s odkazem na loňské setkání Trumpa s Putinem v Anchorage na Aljašce.

„Chci proto Spojeným státům vyslat zcela jasně náš vzkaz: prosím, žádná překvapení. Postupujte nadále jako součást ‚týmu Evropa' a 'týmu Ukrajina',“ řekl podle Reuters Merz.

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Setkání prezidentů USA a Ruska v Anchorage skončilo oficiálně bez závěrečné dohody, lídři zemí ale jednali o možnostech ukončení války, kterou Rusko proti Ukrajině rozpoutalo v únoru 2022.

Moskva podle dřívějších informací Reuters tvrdila, že země dospěly ke shodě o obrysech mírové dohody a hovořila o tom jako o „duchu Anchorage“. Trump už dříve řekl, že se příští týden na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Číně sejde s ruským protějškem Putinem.

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Tento týden přinesl řadu schůzek, jejichž cílem je ukončit rusko-ukrajinskou válku. Nejprve v Abú Zabí spolu hovořili na trojstranném jednání zástupci Spojených států, Ukrajiny a Ruska.

Američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner následně odletěli do Moskvy jednat s Putinem a poté se v Dublinu sešli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

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Kushner na začátku jednání s Putinem uvedl, že Spojené státy začaly s evropskými zeměmi jednat o obrysech budoucí bezpečnostní architektury pro Evropu.

Vedoucí ruského vyjednávacího týmu Vladimir Medinskij o den dříve sdělil, že ústředním tématem posledních třístranných jednání v Abú Zabí byla diskuse o budoucí bezpečnostní architektuře v Evropě po skončení konfliktu na Ukrajině.

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Podle agentury AFP prosazuje v rámci mírových jednání přehodnocení širší evropské bezpečnostní architektury Moskva.

Tento nový tlak vyvolal znepokojení mezi spojenci USA v Evropě, kteří dlouhodobě odmítají snahu Kremlu o zásadní proměnu bezpečnostního uspořádání na kontinentu, napsala o něco dříve AFP.

Merz v pátek podle ní uvedl, že Evropa nepotřebuje s Ruskem jednat o novém bezpečnostním uspořádání. „Rusko chce hovořit o otázkách evropské bezpečnostní architektury. O tom my diskutovat nepotřebujeme, ona už totiž existuje,“ řekl německý kancléř.

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