Merz podle médií odvolá ministra dopravy Schniedera, vymění i další ministry

Německý kancléř Friedrich Merz v pátek podle médií oznámí, že z funkce odvolá ministra dopravy Patricka Schniedera. Jeho nástupcem by se měl stát poslanec Fritz Güntzler. Změny ve vládě, které vyvolala rezignace šéfa parlamentní frakce konzervativní unie CDU/CSU, se dotknou i dalších postů.
Dosavadní ministryně zdravotnictví Nina Warkenová se stane šéfkou úřadu kancléře, jejím nástupcem bude dosavadní generální tajemník CDU Carsten Linnemann.
Vládní rošádu vyvolala rezignace jednoho z nejvlivnějších politiků v Merzově Křesťanskodemokratické unii (CDU) Jense Spahna. Minulou středu oznámil, že se spolu s manželem Danielem stali rodiči, a to díky náhradní matce ve Spojených státech. V Německu je ovšem náhradní mateřství zakázané mimo jiné kvůli odporu CDU.
Sám Spahn proti němu v minulosti vystupoval. Vysloužil si proto ostrou kritiku. Ne však proto, že by udělal něco nelegálního, ale proto, že využil možnosti obejít německé zákony, zatímco jiným lidem svou politikou náhradní mateřství v Německu upírá.
V sobotu Spahn pod tlakem rezignoval na post v čele parlamentní frakce, kterou tvoří CDU a její sesterská bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU). Už ve středu kancléř Merz oznámil, že na Spahnovo místo v čele frakce navrhl dosavadního šéfa úřadu kancléře Thorstena Freie.
Na Freiovo místo podle médií nyní nastoupí ministryně zdravotnictví Warkenová, ji pak nahradí dosavadní generální tajemník CDU Carsten Linnemann. Merz už dříve naznačil, že by mohl nastalé situace využít k širší rekonstrukci vlády. Podle německých médií se také rozhodl zbavit ministra dopravy Schniedera, s jehož prací byl dlouhodobě nespokojený. Nástupcem by se měl podle zdrojů německých médií stát poslanec CDU z Göttingenu Güntzler.
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