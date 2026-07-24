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Zahraničí

Merz podle médií odvolá ministra dopravy Schniedera, vymění i další ministry

ČTK

Německý kancléř Friedrich Merz v pátek podle médií oznámí, že z funkce odvolá ministra dopravy Patricka Schniedera. Jeho nástupcem by se měl stát poslanec Fritz Güntzler. Změny ve vládě, které vyvolala rezignace šéfa parlamentní frakce konzervativní unie CDU/CSU, se dotknou i dalších postů.

Germany's Merz attends 5th anniversary of deadly Ahr Valley floods
Německý kancléř Friedrich Merz, ministerský předseda spolkové země Porýní-Falc Gordon Schnieder a starosta města Bad Neuenahr-Ahrweiler Pascal Rowald se účastní pietního aktu za oběti povodní v údolí řeky Ahr v Altenahru v Německu, 14. července 2026.Foto: REUTERS – Thilo Schmuelgen
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Dosavadní ministryně zdravotnictví Nina Warkenová se stane šéfkou úřadu kancléře, jejím nástupcem bude dosavadní generální tajemník CDU Carsten Linnemann.

Vládní rošádu vyvolala rezignace jednoho z nejvlivnějších politiků v Merzově Křesťanskodemokratické unii (CDU) Jense Spahna. Minulou středu oznámil, že se spolu s manželem Danielem stali rodiči, a to díky náhradní matce ve Spojených státech. V Německu je ovšem náhradní mateřství zakázané mimo jiné kvůli odporu CDU.

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Sám Spahn proti němu v minulosti vystupoval. Vysloužil si proto ostrou kritiku. Ne však proto, že by udělal něco nelegálního, ale proto, že využil možnosti obejít německé zákony, zatímco jiným lidem svou politikou náhradní mateřství v Německu upírá.

V sobotu Spahn pod tlakem rezignoval na post v čele parlamentní frakce, kterou tvoří CDU a její sesterská bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU). Už ve středu kancléř Merz oznámil, že na Spahnovo místo v čele frakce navrhl dosavadního šéfa úřadu kancléře Thorstena Freie.

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Na Freiovo místo podle médií nyní nastoupí ministryně zdravotnictví Warkenová, ji pak nahradí dosavadní generální tajemník CDU Carsten Linnemann. Merz už dříve naznačil, že by mohl nastalé situace využít k širší rekonstrukci vlády. Podle německých médií se také rozhodl zbavit ministra dopravy Schniedera, s jehož prací byl dlouhodobě nespokojený. Nástupcem by se měl podle zdrojů německých médií stát poslanec CDU z Göttingenu Güntzler.

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