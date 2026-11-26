Lídři členských zemí Evropské unie, kteří se účastní summitu v Bruselu, se sejdou znovu kolem půlnoci a pak jednání věnovaná příštímu dlouholetému rozpočtu sedmadvacítky ukončí bez dohody. Ve čtvrtek večer to podle agentury Reuters oznámil německý kancléř Friedrich Merz.
Dohodu o unijním rozpočtu se podle něj šéfové států a vlád pokusí najít ještě letos na dalším summitu, který začne 17. prosince.
"Víme, že dnes večer k výsledku nedospějeme," cituje Merze agentura DPA.
Čtvrteční jednání podle Merze přinesla "nový posun" směrem ke snížení navrhovaného rozpočtu. To požaduje Německo a další země, které jsou čistými přispěvateli do unijní pokladny.
Merz podle Reuters zopakoval svůj postoj, že všech 27 členských zemí EU by mělo přispět na pomoc pro Ukrajinu. O tom se podle něho bude dále rokovat během posledního kola jednání ve čtvrtek v noci.
Česko, Slovensko či Maďarsko odmítají, aby financování Ukrajiny bylo spojováno s dlouhodobým unijním rozpočtem.
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