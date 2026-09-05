Merz: Německo stojí před zásadním zlomem s velkými dopady

Ruský útok na letiště v Lipsku ukazuje, že Německo stojí před zásadním zlomem s dalekosáhlými dopady, které budou zřejmé až ze zpětného pohledu. Podle agentury Reuters to dnes uvedl německý kancléř Friedrich Merz.
V projevu na stranické akci nedaleko Hannoveru uvedl, že německá vláda přisoudila odpovědnost za útok Rusku "jednoznačně a z právního hlediska opodstatněně", a varoval Moskvu, aby v tomto druhu hybridní války nepokračovala. Řekl také, že Německo je odhodláno se ruským útokům bránit.
Německo, které patří k hlavním podporovatelům Ruskem napadené Ukrajiny, na počátku srpna zaznamenalo pokus o bombový útok na letišti Lipsko/Halle. Výbušninu nesl dron, roznětka ale byla vadná. Cílem byla podle všeho letadla ukrajinské společnosti Antonov.
Německá vláda v úterý přisoudila zodpovědnost za tento útok Rusku a oznámila řadu opatření proti Rusku, včetně uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu nebo Ruského domu v Berlíně. Moskva obvinění Berlína odmítla a oznámila uzavření německých Goetheho institutů v Rusku.
Německé úřady kromě toho vyšetřují také útoky na rozvodny na východě a na západě země z tohoto týdne. V uvedených případech se domnívají, že šlo o sabotáže.
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