Merz chce podle Bloombergu zlepšit vztahy s Trumpem, chystá schůzku s Evropany

Německý kancléř Friedrich Merz chce tento měsíc uspořádat schůzku evropských lídrů kvůli plánu, jak na červencovém summitu Severoatlantické aliance zlepšit vztahy s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem. V pondělí o tom s odvoláním na své zdroje informovala agentura Bloomberg. Na jednání chce Merz pozvat také generálního tajemníka NATO Marka Rutteho.

U.S. President Trump and German Chancellor Merz meet at the White House in Washington
Německý kancléř Friedrich Merz a americký prezident Donald Trump. Foto: REUTERS
Schůzka v Berlíně bude podle Bloombergu ve formátu E5, který zahrnuje lídry Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska. Agentura uvedla, že cílem rozhovorů je připravit ukázkový balíček opatření, který by před Trumpem demonstroval evropské úsilí převzít větší odpovědnost za obranu kontinentu.

Trump evropským členům NATO opakovaně vyčítá, že nedostatečně investují do obrany a že příliš spoléhají na podporu USA. Trumpa také rozhořčilo, že se evropští spojenci odmítli zapojit do války proti Íránu.

Na vztah mezi Merzem a Trumpem navíc dopadly vzájemné spory obou státníků. Merz mimo jiné prohlásil, že je rozčarovaný přístupem USA a Izraele k jednáním o míru na Blízkém východě a že Washington nemá žádnou přesvědčivou strategii, jak konflikt s Íránem ukončit.

Trump v reakci na Merzova slova uvedl, že kancléř neví, o čem mluví. Později šéfa německé vlády označil za neschopného. Následně americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil, že z Německa v příštích šesti až 12 měsících odejde 5000 vojáků.

Pro Německo je americká vojenská přítomnost v zemi důležitá nejen jako symbol odhodlání USA bránit Evropu, ale také z ekonomického hlediska. Na americké vojáky v Německu jsou navázány tisíce pracovních míst. Institut ZEW a Univerzita v Kolíně nad Rýnem v analýze uvedly, že odchod jednoho amerického vojáka z Německa by vedl k zániku poloviny pracovního místa na plný úvazek.

Trump má naopak dobré vztahy s Polskem, kam USA vyšlou dalších 5000 vojáků. Ke konci loňského roku bylo v Evropě přibližně 85.000 amerických vojáků. Podle informací agentury DPA z amerických vojenských kruhů se v Polsku v polovině května nacházelo přibližně 7400 vojáků. Většina z nich pravidelně rotuje mezi různými americkými vojenskými základnami v Evropě.

Nejnovější
Izraelská armáda oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu.
Slavná křižácká pevnost znovu dobyta. Pro Izrael má cenu zlata

Devět století starý hrad, který postavili křižáci, znovu stojí v centru války na Blízkém východě. Izraelská armáda obsadila hrad Beaufort v jižním Libanonu, symbolické bojiště první libanonské války i strategický bod s výhledem na desítky kilometrů okolní krajiny.

Smoke rises following an air strike in Lebanon

ŽIVĚ Írán zastavuje dialog a výměnu zpráv s USA, píše Tasním

Íránský vyjednávací tým zastavuje dialog a předávání zpráv se Spojenými státy pomocí prostředníků, důvodem je izraelské porušování příměří v Libanonu, uvedla v pondělí agentura Tasním. Zdroj této informace ale nesdělila. Příměří v Libanonu bylo jednou z íránských podmínek při vyjednávání klidu zbraní a Izrael toto příměří porušuje "na všech frontách", včetně Libanonu, ale i Pásma Gazy, dodala.

Otec a syn. Režisér Jan Svěrák (vpravo) probírá záběr filmu Pět švestek se synem Františkem.

Kritici Pět švestek nešetří. Pořád jsem „mladý Svěrák“, říká režisér a popisuje punk na lodi

Historie se v rodině Svěráků opakuje. Stejně jako Jan Svěrák spolupracoval na svých filmech s otcem Zdeňkem Svěrákem, nyní točí i se synem Františkem. V novém filmu Pět švestek, který hledá recept na štěstí i ve stáří, se „nejmladší Svěrák“ poprvé postavil za kameru. Nový film ale u kritiků sbírá rozpačité recenze. Sám režisér v rozhovoru přiznává, že tlak na úspěch už odmítá řešit.

