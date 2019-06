Merkelovou znovu postihl silný třes. Podle mluvčího je kancléřka v pořádku

Německou kancléřku Angelu Merkelovou při čtvrteční schůzce s prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem postihl tělesný třes. Podle agentury DPA se chvěla po celém těle a problém ustoupil, když se znovu pohnula. Její mluvčí uvedl, že kancléřka je v pořádku. Minulý týden se Merkelová podobně silně třásla během setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, později novinářům vysvětlila, že byla zřejmě dehydrovaná.

Merkelová se ráno uvnitř prezidentského sídla v zámku Bellevue účastnila předání jmenovacího dekretu nové ministryni spravedlnosti Christine Lambrechtové. Podle agentury DPA se třásla asi dvě minuty, když vestoje sledovala prezidentův proslov. Složila si ruce před tělem, zřejmě proto, aby neztratila kontrolu. Kdosi jí nabídl sklenici vody, kterou ale odmítla.

Když později přijela do Spolkového sněmu, kde nová šéfka resortu spravedlnosti skládala přísahu, působila již kancléřka dojmem, že je v pořádku.

Erneuter #Zitteranfall bei Bundeskanzlerin Angela #Merkel. Neben Bundespräsident Steinmeier begann sie bei einem Termin in Schloss Bellevue wieder am ganzen Körper zu zittern. Erst vergangene Woche ist das Problem schon einmal aufgetreten. pic.twitter.com/osg68h5M3a — BR24 (@BR24) June 27, 2019

Berlín v posledních dnech zažíval vlnu veder, nyní je ale příjemněji. Ještě ve středu naměřili v německé metropoli až 35 stupňů Celsia, ve čtvrtek dopoledne se rtuť teploměrů zatím pohybuje kolem 18 stupňů.

Mluvčí Merkelové Steffen Seibert ujistil, že na kancléřčině programu se nic nemění. "Všechno bude podle plánu. Kancléřce je dobře," řekl.

Šéfka německé vlády má před sebou cestu do Japonska na summit skupiny G20 a v neděli se vrací do Evropy na vrcholnou schůzku představitelů zemí EU. Při té má sehrát významnou roli při vyjednávání o personálním obsazení klíčových unijních postů na dalších pět let, připomíná agentura Reuters.

Čtyřiašedesátiletá Merkelová stojí v čele německé vlády od roku 2005.

