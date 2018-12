Merkelovou střídá "mini-Merkelová". Nová šéfka německé CDU naváže na kancléřku

I odborníci na německou politiku raději používají jen zkratku, která se už pro tuto političku vžila − AKK. Její jméno mnozí komolí, nyní je ale potřeba si ho zapamatovat. Annegret Krampová-Karrenbauerová, po pátečním sjezdu nová předsedkyně nejsilnější německé strany, tedy Křesťansko-demokratické unie (CDU).

Nebylo tajemstvím, že si ji k sobě do mocenského tandemu přála kancléřka a dnes již bývalá předsedkyně CDU Angela Merkelová. Obě političky patří do politického středu, nechtějí, aby se CDU vrátila na tradiční konzervativní pozice.

Už před hlasováním mnozí komentátoři opakovali, že právě volba AKK do čela strany dává větší naději na to, aby se udržela současná vládní velká koalice se sociální demokracií. A aby na postu kancléřky zůstala právě Merkelová až do roku 2021, kdy by měly být příští německé volby.

Krampová-Karrenbauerová má k Merkelové v řadě názorů velmi blízko, takže dostala přezdívku "mini-Merkelová". Na tu je ale alergická - připomíná například, že je tvrdě proti sňatkům homosexuálů, jejichž zavedení Merkelová umožnila, byť pro návrh sama nehlasovala. A nejen to.

Na začátku migrační krize sice AKK podpořila její vstřícný postoj k uprchlíkům, postupně ale začala zastávat tvrdší názory než Merkelová, například pokud jde o vyhošťování těch, kteří nárok na azyl nemají. Zároveň se ovšem ostře vymezila vůči svým stranickým konkurentům, kteří začali mluvit o omezení práva na azyl zakotveného v německé ústavě. To by podle Krampové-Karrenbauerové bylo "v rozporu s podstatou CDU a dědictvím Helmutha Kohla", bývalého dlouholetého kancléře a předsedy strany. Respektování práva na azyl je podle Krampové-Karrenbauerové "tím, co nás odlišuje od Alternativy pro Německo (AfD)".

Klidná politička

AKK jako premiérka donedávna vedla spolkovou zemi Sársko, se stranou tam získala přes 40 procent hlasů a drtivě porazila protiimigrační a populistickou AfD, k níž na celostátní úrovni přešla část voličů CDU. Letos se stala generální tajemnicí spolkové CDU, tedy dostala na starost řízení jejího chodu. Merkelová volební úspěchy AKK ve svém projevu neopomněla.

O šestapadesátileté rodačce ze sárského Völklingenu platí, že stranu velmi dobře zná. Platí to i naopak. "Je neskutečně klidná, to mi přijde šarmantní. Je velmi uvolněná," myslí si například Rebecca Wulffová, která zavítala na debatu uchazečů o vedení CDU v severoněmeckém Lübecku. AKK je podle ní Merkelové velmi podobná svou pragmatickou, rozvážnou a na kompromis orientovanou politikou.

Koncem listopadu zaujala AKK tvrdší přístup než Merkelová, když komentovala přístup vůči Moskvě za její roli v námořním incidentu u Krymu. Uvedla, že by Evropská unie spolu se Spojenými státy měly zvážit, zda pro ruské lodě z Azovského moře neuzavřít své přístavy.

Menší porozumění pro Česko

Fakt, že pochází ze Sárska, tedy ze západní spolkové země, může mít vliv na její postoje. "Lidé s kulturním zakotvením, jako má ona, mají mnohem blíže k zemím, jako je Francie, Belgie nebo Nizozemsko. Rozhodně nebudou mít takovou míru porozumění pro Česko a další státy střední Evropy jako Merkelová," upozorňuje Jakub Eberle z Ústavu mezinárodních vztahů.

Na sjezdu mluvila o odvaze. CDU je podle Krampové-Karrenbauerové poslední velkou křesťansko-demokratickou stranou v Evropě. "Já chci, aby to tak zůstalo, já chci, aby tomu tak bylo i zítra," řekla ve svém projevu. V čele křesťanských demokratů by se ráda soustředila především na výzvy digitalizace, vnitřní a sociální bezpečnosti nebo na vztahy uvnitř Evropské unie.

Zastává také názor, že by strana měla změnit svou debatní kulturu. Nové návrhy podle ní nemají přicházet hotové shora, z kancléřství, ale nejdříve se o nich má diskutovat v celé straně, pak v poslanecké frakci a až nakonec ve vládě.

Z funkce předsedkyně či předsedy to obvykle nebývá daleko k postu kancléře. I proto bylo hlasování o šéfovi strany - s ohledem na příští měsíce a roky - ostře sledované. Například vlivný člen a zemský premiér v Severním Porýní - Vestfálsku Armin Laschet ale vzkázal, že nevidí v páteční volbě automaticky rozhodnutí o možném příštím kancléři.

Šestapadesátiletá AKK vystudovala práva a politologii, vystřídala několik zemských ministerských funkcí. V roce 2016 obdržela nejvyšší francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie. Je vdaná, má tři děti.

Video: "Bylo mi ctí." Dojatá Merkelová se loučila na sjezdu CDU