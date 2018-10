Merkelová: Žádné zbraně Saúdské Arábii nedodáme, dokud se nevyřeší vražda novináře

před 25 minutami

Německo nebude dodávat Saúdské Arábii zbraně, dokud bude panovat nejistota o okolnostech smrti novináře Džamála Chášukdžího, sdělila kancléřka Angela Merkelová. Zopakovala, že Německo tento čin odsuzuje. "Cítíme naléhavou potřebu objasnit vše, co se stalo. Pachatelé nebyli potrestáni. Pokud jde o vývoz zbraní, nemůže se za nynějších okolností uskutečnit," zdůraznila. Dodala, že Berlín bude další kroky konzultovat se zahraničními partnery. Proti zbrojnímu vývozu do pouštního království se už v sobotu vyslovil německý ministr zahraničí Heiko Maas. "Dokud vyšetřování probíhá, a nevíme, co se stalo, není důvod k pozitivním rozhodnutím ohledně vývozu zbraní do Saúdské Arábie," uvedl ministr.