Merkelová se v německých průzkumech vrací do čela. Může ji ale ohrozit rudo-zelená koalice

Šéf německých sociálních demokratů Martin Schulz začíná v průzkumech veřejného mínění ztrácet na kancléřku Angelu Merkelovou a její křesťanské demokraty. Podle nového průzkumu agentury Ipsos se před blížícími se parlamentními volbami na podzim vytrácí u Schulze "efekt nové tváře". Křesťanským demokratům Angely Merkelové ale samotné vítězství v parlamentních volbách nemusí stačit k sestavení funkční vlády. jejich hlavní rivalové - sociální demokraté, Zelení a krajní levice (Die Linke) - mají pořád reálnou šanci získat v německém parlamentu většinu.

Berlín - Německá sociální demokracie (SPD) v průzkumech veřejného mínění nedávno předehnala křesťanské demokraty (CDU) kancléřky Angely Merkelové.

Zafungoval hlavně "efekt nové tváře" - tedy skutečnost, že se do čela SPD postavil bývalý předseda Evropského parlamentu Martin Schulz. Ten se po mnoha letech strávených v zahraničí vrátil do německé politiky.

Agentura Ipsos ale přišla s novým průzkumem, podle kterého tento "Schulzův efekt" začíná odeznívat a půl roku před volbami se preference vracejí tam, kde byly. Tedy s Angelou Merkelovou a jejími křesťanskými demokraty na prvním místě.

Agentura oslovila 1058 Němců, kterých se ptala mezi 3. a 6. březnem. Celkem 33 procent by jich volilo CDU a jejich šéfku Merkelovou, dalších 29 procent sociální demokraty.

Další agentura pro výzkum veřejného mínění Forsa dává křesťanským demokratům náskok jednoho procentního bodu - 33 procent oproti 32 procentům sociálních demokratů. Ti přitom ještě v několika únorových průzkumech vedli.

Podle výsledků Forsy, které zveřejnil časopis Stern, by ale sociální demokraté mohli sestavit takzvanou rudě rudo-zelenou koalici. Tedy vládu, ve které by kromě SPD byli Zelení a strana Die Linke (Levice), jejíž barvou je červená, stejně jako v případě sociálních demokratů.

Tyto tři strany by dohromady mohly získat 47 procent odevzdaných hlasů, což by v německém Bundestagu stačilo na většinu křesel.

V takovém případě by na doposud vládní křesťanské demokraty (CDU) zbyla role opoziční strany poté, co dvanáct let vládla společně se sociálními demokraty.

Protiimigrantská a protimuslimská Alternativa pro Německo (AfD) by podle nejnovějších průzkumů obou zmíněných německých agentur skončila třetí, ale s velkým odstupem za sociálními demokraty.

autor: Martin Novák