Kancléřka Merkelová je okoukaná. Uprchlická krize za její konec nemůže, říká analytik

Angela Merkelová končí jako šéfka své Křesťanskodemokratické unie (CDU), post předsedkyně v prosinci obhajovat nebude. Německou kancléřkou ale zatím zůstává. Podle odborníka na Německo Jakuba Eberleho z Ústavu mezinárodních vztahů za jejím politickým koncem není uprchlická krize. "Merkelové se stalo to, co je osudem každého politika, který je ve funkci mnoho let - okoukala se," popisuje v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.

Kdo by mohl Angelu Merkelovou v čele CDU nahradit?

To, že kancléřka odchází sama, znamená, že chce proces nástupnictví řídit. Bude si chtít nástupce vybrat sama. Není tajemstvím, že její favoritkou je Annegret Krampová-Karrenbauerová, její velká spojenkyně a současná generální tajemnice CDU. Má k Merkelové názorově blízko.

Merkelová zůstává kancléřkou, vydrží až do konce funkčního období, tedy do roku 2021?

To je otázka. Nejspíš bude chtít zůstat ještě aspoň jeden nebo dva roky, aby si nový předseda CDU vybudoval pozici před novými volbami. V nich už Merkelová na kancléřku určitě kandidovat nebude.

Do jaké míry může za její blížící se politický konec uprchlická krize?

Určitě to není tak, že by Merkelová teď padla kvůli tomu, jak se postavila k uprchlíkům. Vždyť je to už tři roky stará záležitost. A Merkelová od té doby vyhrála parlamentní volby. Uprchlická krize k jejímu pádu samozřejmě přispěla, a to tím, že oživila umírající populistickou stranu Alternativa pro Německo (AfD), což je pro CDU velký problém. O tom, kdy nastane konec Merkelové, bychom se teď ale určitě bavili, i kdyby žádná uprchlická krize nebyla. Vždyť CDU vede osmnáct let, Německo třináct let. To je strašně dlouhá doba.

Pokud to nejsou uprchlíci, dá se tedy vyzdvihnout nějaký jiný hlavní důvod toho, že ztratila popularitu?

Merkelová ztrácí politický instinkt. Na čem dlouhá léta stála její popularita? Na přístupu, který je tak trochu babišovský: Já vím, jak na to, vždycky najdu správné řešení problému. A vždycky zdůrazňovala, že ona znamená stabilitu. Teď je ale její vládní koalice všechno jiné než stabilní - je plná hádek. Že Merkelová ztratila politický instinkt, sama přiznala po aféře Maasen, tedy po sporech o budoucnost Hanse Georga Maasena, bývalého šéfa německé kontrarozvědky.

Proč Merkelová tento instinkt ztratila? Je to proto, že je na vrcholu už dlouho?

Merkelové se stalo to, co je osudem každého politika, který je ve funkci mnoho let - okoukala se. CDU se pod jejím vedením vlastně proměnila v jakousi koalici pro volbu Merkelové kancléřkou. Tím myslím fakt, že Merkelová výrazně obrousila ideologický profil strany. CDU nikdy nebyla výrazně ideologicky vyhraněná, ale Merkelová ji posunula ještě víc do politického středu. CDU tak pod jejím vedením připustila například konec jaderných elektráren, zrušení povinné vojenské služby nebo umožnění homosexuálních sňatků. CDU ustoupila z konzervativních pozic a jejím hlavním argumentem bylo - volte nás kvůli Merkelové. Teď ale Merkelové popularita slábne a s tím slábne i argument, proč by lidé vlastně měli CDU volit.

Merkelová tedy posun CDU směrem do politického středu přehnala?

Udělala to proto, že byla přesvědčená, že nemá jinou možnost. A měla s tím dlouhá léta velký úspěch. Bylo zřejmé, že se společnost mění, a ona měla pocit, že na to politici musí reagovat. Už tedy podle ní nemělo cenu trvat na některých tradičních heslech CDU. Příkladem jsou už zmiňované sňatky homosexuálů - sama Merkelová sice v parlamentu hlasovala proti nim, ale svým poslancům umožnila, aby hlasovali podle vlastního přesvědčení. Momentálně se ale společnost spíše polarizuje a CDU, ale i sociální demokracie (SPD), najednou nemá jasný profil.

A z toho těží Zelení a AfD.

Ano, stoupá popularita jasně liberálních Zelených a jasně autoritativní AfD. CDU není schopná zřetelně sdělit důvody, proč by ji lidé měli volit. Ještě mnohem větší problém to ale je pro SPD.

