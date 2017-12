Merkelová hovořila s Porošenkem, vítá plán na protikorupční soud i Vánoce v míru

22. 12. 2017

Berlín/Kyjev - Německá kancléřka Angela Merkelová v pátek telefonicky hovořila s ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem. Hlavním tématem bylo dodržování minských dohod o mírovém urovnání konfliktu na východě Ukrajiny. Premiérka přitom ocenila ukrajinský plán zřídit nezávislý protikorupční soud, informoval mluvčí německé vlády Georg Streiter.

Kancléřka a ukrajinský prezident uvítali, že se vyjednávači nedávno znovu domluvili na příměří mezi znepřátelenými stranami pro nadcházející Vánoce. Shodli se také na tom, že toto ujednání by mělo vést k dlouhodobému uklidnění situace.

V Donbasu na východě Ukrajiny již bylo domluveno mnoho příměří mezi vládními vojsky a proruskými separatisty, ale všechna byla dříve či později porušena. Klid zbraní se obvykle vyhlašuje pro Vánoce a Nový rok, Velikonoce a začátek nového školního roku.

Oba politici rovněž zdůraznili význam brzké výměny zajatců. "Prezident Porošenko zdůraznil, že se zasadí o to, aby se tuto výměnu podařilo uskutečnit co nejrychleji," stojí v tiskové zprávě spolkové vlády.

Merkelová a Porošenko se shodli, že ruští důstojníci by se měli co nejrychleji vrátit do Společného kontrolního a koordinačního střediska, které hraje důležitou roli při podpoře pozorovatelské mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Ruští vojáci středisko opustili v úterý a odjeli do Ruska: jako důvod Moskva uvedla nepřátelské chování ukrajinské strany.

O této záležitosti Merkelová hovořila už ve čtvrtek také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Porošenko podle listu Ukrajinska pravda navrhl, aby středisko posílili francouzští a němečtí vojáci.

V pátečním rozhovoru prý kancléřka rovněž přivítala legislativní kroky, které Porošenko slíbil v blízké době podniknout, pokud jde o zřízení nezávislého protikorupčního soudu na Ukrajině.

Konflikt na východě Ukrajiny si od dubna 2014 vyžádal více než 10.000 mrtvých. Kyjev a Západ obviňují Rusko z vojenské podpory separatistů, což Moskva popírá.