Vytrhl muži mobil a hodil ho do Dunaje. Parlament zbavil premiéra Magyara imunity

Maďarský parlament v pondělí zbavil poslanecké imunity premiéra Pétera Magyara a dva zákonodárce, bývalé ministry z někdejší vlády Viktora Orbána, kvůli odlišným kauzám. Magyar je vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu a dvojice exministrů mimo jiné kvůli podezření z korupce. Magyar poslance vyzval ke svému vydání, aby mohl očistit své jméno.
Prokuratura vyšetřuje premiéra pro podezření z krádeže kvůli tomu, že údajně v roce 2024 během potyčky v nočním klubu vytrhl mobilní telefon jednomu muži, jenž ho natáčel, a přístroj hodil do Dunaje. Magyar popřel, že by se jeho jednání rovnalo krádeži, a označil tento případ za politicky motivovaný.
Kritizoval také prokuraturu za to, že požádala o zbavení jeho imunity ve stejnou dobu jako v případě dvou exministrů z Orbánovy éry, které vyšetřovatelé podezírají ze zneužití veřejných prostředků a přijímání úplatků v řádech miliard forintů, napsala agentura AP.
Parlament v pondělí podle ní odhlasoval zbavení imunity někdejšího ministra kultury Balázse Hankóa a bývalého ministra pro rozvoj Miklóse Sesztáka.
Prvně jmenovaný je podle vyšetřovatelů podezřelý ze zneužití peněz z národního kulturního fondu, včetně jejich použití na předvolební kampaň pro Orbánovu stranu Fidesz, druhý exministr údajně přijímal úplatky mimo jiné v souvislosti se stavebními projekty a nákupem autobusů.
Jde o první případy vyšetřování korupce týkající se vysoce postavených vládních činitelů z doby Orbánova vládnutí, napsala AFP. Oba exministři podle ní vinu popřeli.
Poslanci z nyní opoziční strany Fidesz a spojeneckého uskupení křesťanské demokracie (KDNP) pondělní hlasování o zbavení imunity politiků bojkotovali.
Magyarova strana Tisza drtivě zvítězila v dubnových parlamentních volbách a ukončila Orbánovu šestnáctiletou vládu. Magyar - který sám byl do předloňska členem Fideszu - avizoval, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem, a slíbil obnovit demokratické standardy.
Země byla za Orbánovy vlády v častém konfliktu s Evropskou unií kvůli problémům s právním státem, korupci a právům menšin. Orbán obvinění z korupce odmítá.
ŽIVĚ Šéfka unijní diplomacie varuje před ruskými hybridními útoky. Rusové ostřelovali Dnipro
Ruský útok na Dnipro si v pondělí vyžádal nejméně tři mrtvé a 12 zraněných, zasaženo bylo také obchodní centrum, informoval šéf Dněpropetrovské oblasti. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová mezitím varovala země EU před dalšími ruskými hybridními útoky. Soul žádá Kyjev o omluvu za zveřejnění citlivých informací o severokorejských zajatcích.
To se nepovedlo. Před 45 lety cestující přechytračili únosce. Hlavní roli hrál starý partyzán
Byl to jeden z nejbizarnějších únosů v historii. Před 45 lety, 26. září 1981 unesli tři únosci s noži a pistolí letadlo jugoslávských aerolinií na lince Titograd–Bělehrad. Jejich cílem byla některá země v jižní Africe nebo Izrael. Jenže cestující jim nakonec unikli. Klíčový nápad dostal i starý partyzán a nositel titulu Hrdina Jugoslávie generál Milan Šijan.
Obletěl několikrát Zemi a vypustil satelity. Muskův Starship dopadl do oceánu
Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X firma SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, ale nakonec se podařilo podle plánu vypustit do vesmíru skupinu nových satelitů. Délku letu na oběžné dráze nakonec řídící centrum zkrátilo z předpokládaných deseti hodin na zhruba dvě a po necelých třech hodinách od startu se loď vrátila na Zemi a dopadla do oceánu.
Sparta zůstává doma bez bodu, Varům stačil k vítězství jediný gól
Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1:0. Před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezony 13.424 diváků rozhodl jediným gólem v čase 24:06 útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl.