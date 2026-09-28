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Zahraničí

Vytrhl muži mobil a hodil ho do Dunaje. Parlament zbavil premiéra Magyara imunity

ČTK
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Maďarský parlament v pondělí zbavil poslanecké imunity premiéra Pétera Magyara a dva zákonodárce, bývalé ministry z někdejší vlády Viktora Orbána, kvůli odlišným kauzám. Magyar je vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu a dvojice exministrů mimo jiné kvůli podezření z korupce. Magyar poslance vyzval ke svému vydání, aby mohl očistit své jméno.

Hungary Magyar Inauguration
Maďarský premiér Peter MagyarFoto: AP – Denes Erdos
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Prokuratura vyšetřuje premiéra pro podezření z krádeže kvůli tomu, že údajně v roce 2024 během potyčky v nočním klubu vytrhl mobilní telefon jednomu muži, jenž ho natáčel, a přístroj hodil do Dunaje. Magyar popřel, že by se jeho jednání rovnalo krádeži, a označil tento případ za politicky motivovaný.

Kritizoval také prokuraturu za to, že požádala o zbavení jeho imunity ve stejnou dobu jako v případě dvou exministrů z Orbánovy éry, které vyšetřovatelé podezírají ze zneužití veřejných prostředků a přijímání úplatků v řádech miliard forintů, napsala agentura AP.

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Parlament v pondělí podle ní odhlasoval zbavení imunity někdejšího ministra kultury Balázse Hankóa a bývalého ministra pro rozvoj Miklóse Sesztáka.

Prvně jmenovaný je podle vyšetřovatelů podezřelý ze zneužití peněz z národního kulturního fondu, včetně jejich použití na předvolební kampaň pro Orbánovu stranu Fidesz, druhý exministr údajně přijímal úplatky mimo jiné v souvislosti se stavebními projekty a nákupem autobusů.

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Jde o první případy vyšetřování korupce týkající se vysoce postavených vládních činitelů z doby Orbánova vládnutí, napsala AFP. Oba exministři podle ní vinu popřeli.

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Poslanci z nyní opoziční strany Fidesz a spojeneckého uskupení křesťanské demokracie (KDNP) pondělní hlasování o zbavení imunity politiků bojkotovali.

Magyarova strana Tisza drtivě zvítězila v dubnových parlamentních volbách a ukončila Orbánovu šestnáctiletou vládu. Magyar - který sám byl do předloňska členem Fideszu - avizoval, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem, a slíbil obnovit demokratické standardy.

Země byla za Orbánovy vlády v častém konfliktu s Evropskou unií kvůli problémům s právním státem, korupci a právům menšin. Orbán obvinění z korupce odmítá.

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