"Přestaňte urážet Čínu." Lidé napadali západní novináře kvůli zprávám o povodních

Reportér německé stanice Deutsche Welle Mathias Boelinger byl jedním z těch, kteří na konci července informovali o masivních záplavách v Číně. Ve městě Čeng-čou chtěl natáčet reportáž o lidech, kteří měli obchod v podzemním komplexu a kvůli povodním přišli o obživu. Náhle ho ale obstoupila skupina Číňanů, začala mu nadávat a strkat do něj.

Během tří dní napršelo v hlavním městě provincie Che-nan tolik vody jako jindy za celou sezonu a podle posledních údajů zemřelo nejméně 302 lidí, včetně těch, kteří uvázli v zatopeném metru. "Ve městě Čeng-čou a těžce zasaženém okolí bylo mnoho lidí, kteří byli přímo dychtiví promluvit o škodách a svých problémech," říká reportérka deníku Los Angeles Times Alice Su, která Boelingera doprovázela.

Nejprve novináře zastavila žena, která si ho začala natáčet na mobilní telefon. Poté přivolala další kolemjdoucí.

"Strkali do mě a křičeli, že jsem špatný a že bych měl přestat urážet Čínu. Jeden muž se mi pokoušel vytrhnout mobil," popsal pak Boelinger, který zveřejnil video zachycující incident na Twitteru. "Měl byste mít pozitivní pohled na Čínu," řekl mu další útočník.

Long thread: Yesterday @aliceysu and I were out in Zhengzhou when we were surrounded by an angry mob. 1/11 pic.twitter.com/goGDlzx7iU — Mathias Boelinger (@mare_porter) July 25, 2021

Jenže jak se postupně ukázalo, dav nevěděl, kdo reportér je. Měl ale fotoaparát, a tak lidé předpokládali, že jde o novináře britské stanice BBC Robina Branta. "Tehdy jsem nevěděl, že se pořádá hon na Branta," říká nyní Němec. "Proti BBC News probíhá v nacionalistických kruzích a státních médiích (v Číně) velká kampaň," cituje ho deník The Guardian.

Podobné zážitky z Čeng-čou, které se vzpamatovává z velké vody, hlásí i další novináři - z agentur AP a AFP nebo stanic CNN a al-Džazíra. Někdy je dav natáčí, jindy na ně zavolají policii. Jeden štáb dokonce donutili, aby smazal své záběry.

"Nevím, co by se stalo, kdybych byl doopravdy on," říká Boelinger na adresu svého kolegy z BBC. "Mediální prostředí v Číně je teď děsivé," uvedl pro americký deník New York Times.

Pronásledování i výhrůžky smrtí

Britský novinář Robin Brant se dostal do hledáčku místních po článku, ve kterém popisoval právě zaplavené metro. Ve vlakové soupravě uvázlo asi 500 cestujících, čtrnáct z nich zemřelo. Úřady nyní čelí kritice za to, že i přes varování meteorologů nenařídily zastavit hromadnou dopravu.

Brant napsal, že na nástupištích metra byla vidět těla. Na sociálních sítích se však poté objevil nepřesný překlad této pasáže do čínštiny, který uváděl, že "pasažéři byli vyhozeni na nástupiště, aby zemřeli", píše deník Financial Times. A to Číňany rozzlobilo.

Někteří ve svých příspěvcích začali navrhovat vypátrání autora článku. Poté se k nim přidala i chenanská pobočka Čínské komunistické ligy mládeže, což je oficiální organizace vládnoucí strany. Vyzvala lidi, aby novináře našli a nahlásili ostatním jeho polohu.

Čínský zpravodaj BBC Stephen McDonell si myslí, že jde o "jasně připravenou akci obtěžování", zaměřenou na jeho stanici. Novináři například dostávají výhrůžky smrtí. "Říkáte si, proč to orgány komunistické strany dělají, když vezmete v potaz, že naše informování o Che-nanu vyvolává soucit s tamními lidmi," říká McDonell.

Čínská vláda však vydala vyhlášku, podle které úřady musí odmítat rozhovory i podávání informací zahraničním médiím, píše Mezinárodní novinářská federace. Přitom o kritice a nespokojenosti místních kvůli pomalé a nedostatečné odezvě úřadů psala sama čínská média

"Jen zveličování"

Situaci zahraničních novinářů v Čeng-čou kritizovala BBC, americká vláda i Klub zahraničních novinářů v Číně. Čínské ministerstvo zahraničí nicméně odmítlo, že by šlo o obtěžování. Vyjádřil se k tomu ale státní deník Global Times. "Chenanská provinční komunistická liga mládeže na sociální síti Weibo ve vtipu vyzývala občany, aby nahrávali chování novinářů BBC v Che-nanu. Jde o neoficiální chování na čínském internetu a někteří to vzali jako vážnou výzvu k akci," napsal deník, podle kterého to zahraniční média zveličují.

"V Čeng-čou se přihodil jen malý incident a žádný z novinářů nebyl napaden. Západní média to ale zveličovala. Tento incident jen potvrdil, že čínská veřejnost má důvod být silně nespokojena kvůli lživým reportážím západních médií z Číny," dodal článek.