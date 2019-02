"Měl bych dostat medaili." Soud uložil pokutu Švýcarovi, který bojoval v Sýrii

Pokutu 500 švýcarských franků (11 300 korun) uložil v pátek soud bývalému vojákovi švýcarské armády Johanovi Cosarovi, kterého uznal vinným z účasti v bojích v Sýrii. Na rozdíl od některých svých spoluobčanů se ale Švýcar Cosar nepřipojil na Blízkém východě k teroristické organizaci Islámský stát (IS), ale bojoval na straně místních křesťanů proti ní, informovala v pátek agentura Reuters.

Vojenský soud v jihošvýcarské Bellinzoně shledal bývalého poddůstojníka vinným z oslabení švýcarské obranyschopnosti a ohrožení švýcarské neutrality. Zprostil ho nicméně obvinění z rekrutování bojovníků pro cizí armádu. Cosar po celou dobu procesu obžalobu odmítal a tvrdil, že by za boj proti radikálům z IS měl dostat spíše medaili než trest.

Švýcarovi hrozily až tři roky vězení. Soud mu nakonec uložil pokutu 500 švýcarských franků a dalších 4500 franků bude muset zaplatit v případě, že v příštích třech letech poruší zákon.

Cosar se narodil a vyrůstal ve Švýcarsku, má švýcarské občanství, jeho předci ale byli syrští křesťané. Do Sýrie odjel již v roce 2011. Když byl svědkem útoků IS na křesťany na severu země, rozhodl se je bránit. Pomohl založit bojový oddíl, využil svou armádní zkušenost a v době nejtěžších bojů velel 500 mužům. Po návratu do Švýcarska v roce 2015 byl zatčen.

Švýcarský voják se může zúčastnit bojů v zahraničí pouze v případě, že dostane povolení přímo od švýcarské vlády.

