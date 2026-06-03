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Zahraničí

Medvědice na Slovensku napadla muže. S tržnými ranami skončil v nemocnici

ČTK

V žilinské nemocnici byl hospitalizován muž, kterého v úterý večer u severoslovenské obce Stráňavy napadla medvědice. Šestatřicetiletý muž podle serveru Sme.sk utrpěl tržné rány a byl také pokousán, když na něj zaútočila medvědice se dvěma loňským mláďaty.

slovensko medvědi zásahový tým
slovensko medvědi zásahový týmFoto: Jaroslav Slašťan / Zásahový tým medvěda hnědého
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"Pacient byl hospitalizován s četnými poraněními na různých částech těla. Je ve stabilizovaném stavu," uvedla mluvčí Fakultní nemocnice v Žilině Zuzana Fialová. Do nemocnice přepravil zraněného záchranářský vrtulník.

Policie ještě v úterý večer informovala o incidentu zásahový tým pro medvěda hnědého, jehož členové spolu s policejní hlídkou prozkoumali místo útoku na turistické stezce na rozhraní lesa a louky. "Na místě zaznamenali četné známky přítomnosti medvěda hnědého: trus a rozhrabaná mraveniště i krev zraněného na trávě. Členové zásahového týmu pořídili dokumentaci na místě útoku a společně s policejní hlídkou důkladně prověřili okolí," informoval Národní park Malá Fatra.

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Medvědici se dosud nepodařilo najít. Na místě záchranáři nainstalovali fotopast, která má zaznamenat případný návrat šelmy.

Obec Stráňavy vyzvala obyvatele a návštěvníky, aby až do odvolání nevstupovali do lesa a vzdálenějších míst mimo zastavěné území obce a předešli tak případnému napadení medvědem. Starosta obce Branislav Štrba den před útokem upozorňoval na pohyb medvěda na opačné straně obce.

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Na Slovensku žije okolo 1200 medvědů. Zvířata se lidem obvykle vyhýbají, pokud je včas zpozorují. Mohou však zaútočit, když se cítí být zaskočena, nebo pokud se samice obávají o svá mláďata. V posledních letech několik setkání lidí s medvědy skončilo smrtí, poznamenala agentura DPA.

Slovenská vláda loni v dubnu schválila návrh na odstřel 350 medvědů a na vyhlášení mimořádné situace ve většině okresů v zemi kvůli výskytu této šelmy.

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Případ z Fukušimy není ojedinělý. Podle japonského ministerstva životního prostředí zahynulo v loňském roce při více než 240 útocích medvědů po celé zemi 20 lidí. V obou případech šlo o nejvyšší zaznamenané hodnoty v historii sledování podobných incidentů. | Video: AP
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