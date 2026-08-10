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Zahraničí

Medvědice na severu Slovenska zranila muže. Zastřelili ji i s mláďaty

ČTK

U severoslovenských Turan v neděli vpodvečer medvědice napadla a zranila muže. Informuje o tom server hnonline.sk. Členové specializovaného týmu medvědici a její dvě mláďata zastřelili. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé.

slovensko medvědi zásahový tým
Ilustrační foto.Foto: Jaroslav Slašťan / Zásahový tým medvěda hnědého
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Zraněný muž byl nalezen u sjezdu z dálnice D1 na Turany, jeho zranění nasvědčovala tomu, že šlo o útok medvěda, uvádí slovenský server. Záchranáři ho s mnohočetnými zraněními převezli do nemocnice v Martinu.

Po zvířeti pátrali členové zásahového týmu pro medvěda hnědého společně s dobrovolnými hasiči. Použili dva drony s termovizí, popsal člen týmu Juraj Žiak. Kvůli tomu, že medvědice představovala bezprostřední ohrožení pro zdraví a život lidí v těsné blízkosti dálnice, ji a její dvě mláďata zastřelili. Žiak také řekl, že matka měla mimořádně opotřebovaný chrup, což svědčilo o jejím vysokém věku a možné snížené schopnosti obstarávat si přirozenou potravu.

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V sobotu medvědice zaútočila také na cyklistu nedaleko Liptovského Mikuláše, skončil v nemocnici s tržnými ranami. Členové zásahového týmu šelmu ale nenašli.

Náměstek ministerstva životního prostředí Filip Kuffa o víkendu potvrdil, že Slovensko a Rumunsko s podporou dalších států včetně Česka žádají snížení stupně ochrany medvědů v Evropské unii. Podle něj více než polovina medvědí populace v evropském bloku žije právě v uvedených dvou zemích.

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Zástupci nynější slovenské vlády v minulosti označili za podhodnocené závěry studie ochranářů a vědců z českých univerzit, že na Slovensku žije 1012 až 1275 medvědů. Loni ohlásili nové sčítání, a to na základě genetické analýzy. Slovenská vláda v reakci na střety šelmy s člověkem schválila před více než rokem návrh na odstřel 350 medvědů.

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