Medveděv: Sankce bude Rusko považovat za vyhlášení obchodní války, USA by o tom neměly pochybovat

Moskva - Jakékoli sankce USA, které se dotknou ruských bankovních operací nebo devizového obchodu, bude Rusko považovat za vyhlášení obchodní války, řekl v pátek podle místních médií ruský premiér Dmitrij Medveděv. Moskva na americké sankce podle něj odpoví politicky i ekonomicky nebo dalšími prostředky, bude-li to nutné.

"Naši američtí přátelé by o tom neměli pochybovat," dodal předseda ruské vlády během cesty na Kamčatku. Více ale budoucí sankce komentovat nechtěl.

Medveděv tak reagoval na středeční oznámení amerického ministerstva zahraničí, že Washington chystá nové sankce vůči Rusku kvůli přesvědčení, že Moskva stojí za útokem nervově paralytickým jedem proti ruskému agentovi Sergeji Skripalovi a jeho dceři Juliji v Británii. Sankce mají vstoupit v platnost 22. srpna nebo blízko tomuto datu.

Podle zpravodajského serveru BBC Spojené státy zakážou dovoz citlivých elektronických komponentů a dalších technologií do Ruska. Týkat se to může i technologií využívaných pro výrobu vojenské techniky.

Sankce by měly být rozděleny do dvou fází, druhá má následovat po třech měsících, pokud Rusko neposkytne záruky, že napříště chemické nebo biologické zbraně nepoužije a vysloví souhlas s inspekcí OSN. Podle médií mohou USA v druhé vlně zakázat lety do Spojených států ruské letecké společnosti Aeroflot nebo dále omezit vzájemné diplomatické vztahy.

Nová americká opatření kritizoval už ve čtvrtek mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Vyhlášení dalších sankcí proti Rusku se podle něj rozchází s konstruktivním ovzduším schůzky prezidentů Vladimira Putina a Donalda Trumpa v Helsinkách minulý měsíc. Na protiopatření je ale podle Peskova ještě brzy. Jen o pár hodin později ovšem mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová oznámila, že na protiopatřeních Rusko začíná pracovat.

Souvislost mezi sankcemi a březnovou otravou Skripala a jeho dcery v anglickém Salisbury, ze které Západ obviňuje Moskvu, Peskov odmítl jako nepřijatelnou.

Prezident Putin oznámení Washingtonu zatím nekomentoval - podobně jako v minulosti, kdy byly vyhlášeny protiruské sankce, napsal list Financial Times s tím, že o jakémkoli protiopatření rozhodne právě Putin.

Moskva se i v minulosti uchylovala k ostré rétorice premiéra Medveděva, kdy chtěla vyjádřit nespokojenost, aniž by podnikla nějaké konkrétní kroky, poznamenal deník.