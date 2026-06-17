„Medveděv by měl míň pít.“ Rusové hrozí Pobaltí, to má jeden zásadní problém

Pobaltské státy se připravují na nejhorší: investují do obrany, stavějí bunkry a mění nákupy zbraní podle rychle se vyvíjející situace. Jak ale upozorňuje válečný reportér Anton Alexejev z estonské televize ERR, jejich problémem není jenom Rusko, nýbrž i to, že v mírových podmínkách se na válku nedá reagovat stejně pružně jako na Ukrajině. Právě odtud se nedávno vrátil.
Antone, ty jsi válečným zpravodajem estonské televize ERR. Já jsem letos byl už několikrát v Estonsku a postupně sleduju, jak se Estonci připravují na válku: staví bunkry, nakupují nové zbraně.. Bude to podle tebe stačit?
Náš problém je, že nevíme, co znamená, že to stačí. Neumíme teď odhadnout, kolik toho potřebujeme. To není běžné plánování. Například máme přibližnou představu, kolik dětí budeme mít v naší zemi za tři roky, takže musíme postavit tolik a tolik škol a tolik školek.
Tady nevíme, na co se musíme připravit, a to náš úkol velmi ztěžuje. Například Estonsko mělo zakázky, byly plány na nákup tanků, na nákup obrněných vozidel. A právě před měsícem vláda a ministerstvo obrany rozhodlo: Ne, pojďme raději nakupovat více dronů.
Jenže my nejsme schopni pořizovat je v dostatečném množství. Jsme totiž v mírových podmínkách, nejsme ve válečném stavu, a proto se všechny státní zakázky musí řídit příslušnými zákony, které mají zajistit jejich efektivitu, transparentnost a hospodárné nakládání s penězi daňových poplatníků.
Problém je v tom, že když například uzavíráme kontrakt, třeba i s ukrajinskou společností Fire Point, která vyrábí známé útočné rakety Flamingo, musíme postupovat podle všech těchto pravidel a procedur. A právě to celý proces výrazně zpomaluje.
A také vyrábí ty nové růžové rakety…
Chceme podepsat smlouvu s Ukrajinci, aby nám prodali drony, podepíšeme smlouvu. Navrhneme, jaké ty drony mají být, jak mají fungovat a tak dále, zaplatíme. Za rok je dostaneme a mezitím se ukáže, že už nejsou aktuální.
Ukrajina vytvořila unikátní systém testování, vyhodnocování a rychlého zavádění úspěšných technologií i zbraňových systémů. Podařilo se jí to především ve druhém a třetím roce války. My ale žijeme v mírových podmínkách a náš systém nám neumožňuje přizpůsobovat se vojenským potřebám tak pružně a rychle. Ukrajinské zkušenosti samozřejmě studujeme, jenže jsme neustále o krok pozadu.
Nejrychleji se učí samotní Ukrajinci. My se učíme od nich a oni se učí od Rusů. Ukrajinci přímo na bojišti vidí, co funguje a co ne, co je potřeba změnit a co už ztratilo smysl. To, co bylo účinné včera, dnes už nemusí být relevantní. Objeví se nové řešení, vyzkouší se v praxi, vylepší se, ale za nějaký čas už ani ono nestačí. Všechno se mění mimořádně rychle.
My takto fungovat neumíme. Když se například rozhodneme koupit 50 tanků, zadáme zakázku a dva roky čekáme na její splnění. Pak tanky dorazí a formálně není důvod si stěžovat – dostali jsme přesně to, co jsme si objednali. Jenže mezitím se situace může změnit natolik, že už takovou techniku vlastně nepotřebujeme. Samozřejmě to trochu zjednodušuji a není to až tak katastrofické, ale princip je právě v tom.
Právě rychlost technologického vývoje dnes výrazně komplikuje samotnou přípravu na válku. Existují ovšem věci, které nezastarávají. To jsou například obranné linie, opevnění a fortifikace. Ty je potřeba budovat bez ohledu na to, jak rychle se mění technologie.
Mluvíme spolu o opevnění, o zbraních, o bezpilotních letounech. Estonsko nyní vynakládá na obranu více než pět procent svého hrubého domácího produktu (HDP). Myslíš si, že hrozba války, která přichází z Ruska, je skutečná? Vidíme, že místopředseda Bezpečnostní rady Ruské federace, bývalý premiér i bývalý prezident Dmitrij Medveděv vyhrožuje unijní šéfdiplomatce Kaje Kallasové, že ruští vojáci obsadí Pobaltí…
Pan Medveděv by podle mého názoru měl méně pít. Na druhou stranu si myslím, že se záměrně stylizuje do role jestřába, jakéhosi berserka, děsivého a nekompromisního válečníka. Možná je to jeho úloha v současné ruské politice – pronášet ty nejtvrdší a nejhrozivější výroky. Já si ale nemyslím, že je situace tak jednoznačná.
Často se objevují názory, že otázkou případného ruského útoku na pobaltské státy, zejména na Estonsko, není zda k němu dojde, ale kdy. Jinými slovy, podle těchto lidí Rusko zaútočí určitě a jde jen o to zjistit, kolik času nám zbývá. Já si to ale nemyslím.
Nemyslím si, že by Estonsko nebo pobaltské státy obecně představovaly pro Rusko stejný cíl nebo stejný magnet, jakým je pro něj Ukrajina. Podle mě nejsou naše tři země pro Rusko zdaleka tak důležité. Jiná věc ovšem je, že se můžeme stát terčem nějaké formy hybridní války, jejímž cílem by bylo odvést pozornost a zdroje od Ukrajiny. Na to je potřeba se připravovat.
Vidím, jak se na takové scénáře připravuje armáda a nezbývá mi než jí důvěřovat. Nedokážu totiž posoudit, zda opatření, která přijímá, skutečně odpovídají úrovni hrozby. Nemám k dispozici potřebná data. Nedokážu nahlédnout do Putinovy hlavy a nevím ani, jakými prostředky bude Rusko disponovat za rok, za dva nebo za tři...
Podívejte se na zbytek epizody pořadu Spotlight News, v níž válečný reportér Anton Aleksejev popisuje situaci na Donbase
Pokud je Vladimir Putin přesvědčen, že se situace na Ukrajině vyvíjí v jeho prospěch, pak nemá důvod otevírat další frontu útokem na pobaltské státy, aby odváděl pozornost nebo přesouval zdroje jinam. Když se vám daří na jednom bojišti, proč byste si vytvářeli další problém?
Proto si jen těžko dokážu představit, že by Rusko v situaci, kdy válka na Ukrajině stále pokračuje, zahájilo plnohodnotnou invazi do všech tří pobaltských zemí nebo alespoň do jedné z nich. Ukrajina totiž spotřebovává obrovské množství ruských zdrojů. Z čistě racionálního hlediska mi takový krok nedává smysl.
Zkušenost Ukrajiny ukázala, že obrana země, zejména obranná válka není záležitostí pouze armády. Je to úkol pro celou společnost. A právě ohledně estonské společnosti mám v tomto směru více otázek než k samotným estonským ozbrojeným silám.
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Rozhovor s šéfem estonského námořnictva Ivo Varkem o tom, jak bojovat proti ilegálním ruským tankerům, si můžete přečíst zde