Média zveřejnila jméno imigračního agenta, který zastřelil ženu v Minneapolisu

Federálním imigračním agentem, který ve středu v Minneapolisu zastřelil místní řidičku, je 43letý Jonathan Ross, píší americká média. Jméno agenta se objevilo v médiích poté, co ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová na tiskové konferenci sdělila, že agent, který zabil Renee Nicole Goodovou, loni utrpěl zranění poté, co ho za sebou vleklo auto při jiné imigrační operaci.
Média následně zjistila jeho identitu ze soudních dokumentů o tomto incidentu. Imigrační agenti se loni v červnu pokusili zadržet migranta bez dokumentů Roberta Carlose Muñoze-Guatemalu během dopravní kontroly, píše web stanice NBC News. Poté, co je muž odmítl poslechnout, Ross rozbil okénko jeho auta, natáhl dovnitř ruku a podle soudních dokumentů se mu v autě zasekla paže.
Když se Muñoz-Guatemala pokusil z místa ujet, vlekl policistu podél vozu. Ross utrpěl tržné rány, k jejichž zašití bylo potřeba 33 stehů, stojí v soudních dokumentech. Muñoz-Guatemala, který byl shledán vinným z napadení Rosse a ublížení na zdraví, nyní čeká na rozsudek.
Noemová na středeční tiskové konferenci Rosse, kterého nejmenovala, označila za zkušeného agenta. Podle deníku The New York Times pracuje Ross v Úřadu pro imigraci a cla (ICE) deset let.
Při rozsáhlém zásahu imigračních agentů v Minneapolisu na severu Spojených států to byl podle médií právě Ross, kdo ve středu zastřelil 37letou matku tří dětí Goodovou, která se podle zveřejněných videozáznamů pokoušela ujet, když ji kontrolovala skupina agentů. Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti agent ICE střílel v sebeobraně, když do něj žena najížděla vozem, což minnesotské úřady jednoznačně odmítly. Starosta Minneapolis Jacob Frey vyzval agenty ICE, aby město opustili.
Zastřelení ženy vyvolalo rozsáhlé protesty, které dál pokračují. Policie v Minneapolisu proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů ve čtvrtek nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela. Obyvatelé na ulici, kde byla Goodová zabita, postavili barikády z různorodých předmětů. Místní hasiči dnes oznámili, že je z bezpečnostních důvodů odstraňují.
Guvernér státu Minnesota Tim Walz ve čtvrtek vyzval federální úřady, aby státní policii umožnily účast na vyšetřování případu, což ministryně Noemová odmítá s tvrzením, že státní policie nemá k vyšetřování pravomoc. Vyšetřování případu převzal Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Obyvatelé Minnesoty podle Walze "velmi, velmi těžko přijmou" jako spravedlivé výsledky vyšetřování bez účasti místní policie. Federální činitelé včetně prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož agent ICE střílel v sebeobraně, pronášejí prokazatelně chybné úsudky, řekl Walz.
