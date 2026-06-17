Média si oddechla, Meloniová zatím "nikoho nezabila". Co uniklo z hovorů na G7

Lídři nejbohatších světových demokracií se sešli na summitu G7 ve francouzském Évian-les-Bains, kde řeší války, globální výzvy i budoucnost světa obecně. Jejich jednání mohou ovlivnit životy miliard lidí. Další hovory – ty, které nejsou určeny veřejnosti – ale ukazují západní vůdce v jiném světle. Neformálně se baví o cigaretách, fotbale nebo se pokoušejí „přivlastnit si“ cizí hodinky.
Když světoví lídři v úterý ráno mířili do konferenční místnosti, mikrofony určené pro jednání zachytily i spontánní konverzaci mezi představiteli Kanady, Japonska, Velké Británie, Německa, Itálie a Evropské unie.
Rozhovor začal tím, že italská premiérka Giorgia Meloniová poznamenala, že k probuzení potřebovala „tři kávy“. Německý kancléř Friedrich Merz se jí následně zeptal, zda k nim nebyla potřeba ještě cigareta.
Italská premiérka už dříve uvedla, že se ke kouření vrátila po třináctileté pauze. Poté, co ji loni ke skoncování s tímto zdraví škodlivým potěšením vyzval turecký prezident Recep Erdogan, řekla, že by „někoho zabila, kdyby musela přestat kouřit“. Zároveň ocenila i některé pozitivní stránky svého zlozvyku – například to, že jí kuřácké pauzy pomohly navázat bližší vztahy s některými světovými politiky. Loni v říjnu ji citoval americký bulvární deník The New York Post.
Tentokrát ale známá milovnice cigaret odpověděla překvapivě. Merzovi sdělila, že přestala kouřit „před měsícem“. Tato zpráva vyvolala nadšení mezi ostatními účastníky summitu. Japonská premiérka Sanae Takaičiová, která v minulosti také kouřila, patřila mezi první gratulanty.
Kanadský premiér Mark Carney se pak Meloniové zeptal, zda používá nikotinovou náplast, přičemž si sáhl na vlastní paži. Předseda Evropské rady António Costa následně poznamenal, že on sám přestal kouřit před 21 lety, popisují scénu světová média.
Podle dostupných zpráv Meloniová za poslední měsíc nikoho „nezabila“. Svým úředníkům ale například zhruba o polovinu omezila možnosti práce z domova.
Zpravodajský server Nexta scénu z G7 na sociální síti X komentoval větou, že sice nejspíš „k žádným obětem nedošlo“, ale „kam zmizel Erdogan?“.
Hodinky i Grónsko
Kamery zachytily i další spontánní momenty. Například situaci, kdy si francouzský prezident Emmanuel Macron po pracovním obědě zřejmě zapomněl na svém místě hodinky a odešel bez nich. V sále však zůstali další státníci, včetně kanadského premiéra Marka Carneyho a amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Carney upozornil na nález Macronových hodinek, načež se ozval Trump. „Dejte je mně, on je pryč. Sem s nimi,“ zvolal na nej americký prezident a rozesmál ostatní přítomné. Scénu popsal například magazín Fortune.
Další ze záznamů zachycuje Trumpa, jak upřeně hledí na předsedu Evropské rady Antónia Costu. „Rozumíte?“ říká mu americký prezident. Na několik sekund se odmlčí a dál se Costovi zblízka dívá do očí. Nakonec Trump důrazně pronese jediné slovo: „Grónsko.“
Trump opakovaně vyjadřoval zájem o Grónsko, autonomní území Dánského království. Podle jeho dřívějších vyjádření by se ale ostrov měl stát součástí Spojených států.
V jiných záběrech se světoví lídři baví o fotbale. Diskusi dominují francouzští představitelé v čele s Macronem a později také britský premiér Keir Starmer, který se podivuje nad remízou mezi favorizovaným Španělskem a Kapverdami.
Donald Trump následně stočí řeč k organizaci UFC a ke svému vztahu s jejím šéfem Danou Whitem.