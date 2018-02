Mayová vyzvala Corbyna k otevřenosti ohledně schůzek s StB

před 1 hodinou

Britská premiérka Theresa Mayová nepřímo vyzvala šéfa opozičních labouristů Jeremyho Corbyna, aby byl "otevřený a transparentní" ohledně svých styků se Státní bezpečností a východoněmeckou tajnou službou Stasi. Mayová prohlásila, že by politici měli nést odpovědnost za činy, kterých se dopustili v minulosti, informují britská média. "Pokud existují podobná obvinění, tak by poslanci měli být připraveni k otevřenosti a transparentnosti," odpověděla na otázku, zda by Corbyn měl dát svolení ke zveřejnění materiálů, které na něho vedla německá Stasi. Ke zveřejnění záznamů z 80. let jej předtím vyzval ministr obrany Gavin Williamson, který Corbyna označil za zrádce.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související







Hlavní zprávy