Mayová varovala EU ohledně schvalování dohody o brexitu

před 1 hodinou

Britská premiérka Theresa Mayová minulý týden varovala unijní vůdce, že britský parlament neschválí dohodu o odchodu Británie z EU, jestliže nebude jasné, jak bude budoucí vztah mezi Evropskou unií a Británií vypadat. Mayová to v pondělí prohlásila v britském parlamentu, uvedla agentura Reuters. Britští poslanci by měli o podmínkách brexitu hlasovat na podzim. "Varovala jsem vůdce EU, že si nemyslím, že tento parlament na podzim schválí dohodu o odchodu (z Evropské unie), jestliže nebudeme mít jasno o našich budoucích vztazích," prohlásila britská premiérka. Británie má opustit EU na konci března příštího roku, ale do října musí být vyjednána dohoda o jejím odchodu.