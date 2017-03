Mayová telefonovala s Tuskem a Junckerem. Dopis oznamující Brexit dorazí do Bruselu dopoledne

před 1 hodinou

Vrcholní představitelé EU Donald Tusk a Jean-Claude Juncker v úterý podvečer telefonovali s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Juncker označil rozhovor den před formálním spuštěním vyjednávání o Brexitu za "dobrý a konstruktivní". Britský dopis oznamující záměr odejít z EU v souladu s článkem 50 lisabonské smlouvy očekávají bruselští diplomaté v brzkém odpoledni.

Brusel - Britská premiérka Theresa Mayová v úterý podvečer telefonicky hovořila s vrcholnými představiteli Evropské unie, než ve středu Londýn formálně spustí vyjednávání o svém odchodu z bloku. Telefonát s premiérkou potvrdili předseda Evropské rady Donald Tusk a šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Tuskův aparát zároveň upravil program předsedy Evropské rady, do něhož bylo nově zařazeno "prohlášení pro tisk o britské notifikaci" na středečních zhruba 13:45.

Už v úterý dopoledne unijní diplomaté mimo záznam ČTK řekli, že britský dopis oznamující záměr odejít z EU v souladu s článkem 50 lisabonské smlouvy očekávají v brzkém odpoledni. Tedy předtím, než by měla premiérka Mayová oslovit britský parlament.

Tusk se na twitteru omezil na stručné konstatování, že si s Mayovou telefonovali, Juncker rozhovor označil za "dobrý a konstruktivní".

Středečním oznámením, které je v souladu s dlouho dopředu avizovaným záměrem Británie spustit formální proces do konce března, začnou nejdéle dvouletá vyjednávání o podobě odchodu z EU.

Z unijní strany chce Tusk do dvou dnů představit návrh politických mantinelů ostatních 27 zemí k jednání. Ty by měl na konci dubna schválit mimořádný summit unie. Komise pak na jejich základě vypracuje návrh svých doporučení, která po schválení unijními zeměmi bude do praxe z unijní strany uvádět vyjednávací tým vedený někdejším eurokomisařem Michelem Barnierem.

Ten už dříve zdůraznil, že jeho cílem je dohoda dosažená nejpozději v říjnu 2018 tak, aby byl čas na příslušný schvalovací proces. Britové by podle tohoto plánu unii opustili před volbami do Evropského parlamentu na jaře 2019.

autor: ČTK