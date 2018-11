Mayová se zatím vyhnula hlasování o důvěře. Chybí dostatek hlasů

Odpůrci britské premiérky z křídla Konzervativní strany, které usiluje o důsledný "rozvod" Británie s Evropskou unií, nemají ještě dostatek hlasů, aby vyvolali hlasování o nedůvěře Therese Mayové jako lídryni konzervativců. Vyplývá to z vyjádření vůdce premiérčiných stranických protivníků Jacoba Reese-Mogga, informovala v úterý britská média. Podle některých spekulací se přitom právě tento den mělo o nedůvěře Mayové hlasovat.

"Trpělivost je ctností… uvidíme, co se stane, až nastane čas," odpověděl v úterý Rees-Mogg na otázku, zda se již sešlo dostatečné množství dopisů konzervativních poslanců na to, aby mohlo být hlasování vyvoláno. Podle Reese-Mogga se ukázalo, že získání potřebného počtu hlasů "je poměrně obtížné".

Mayová není předsedkyní Konzervativní strany, tu vede Brandon Lewis, poslanci strany jí ale mohou vyjádřit nedůvěru jako lídryni. Odnětí podpory by znamenalo, že by Mayová musela opustit křeslo předsedkyně vlády.

Hlasování o důvěře se podle stranických pravidel musí uskutečnit v případě, že o to požádá 15 procent konzervativních poslanců. V současnosti by jich tak muselo dopis předsedovi příslušného výboru poslat 48.

Podle dřívějších informací některých médií se 48 dopisů u předsedy konzervativního výboru sira Grahama Bradyho již sešlo. Uvažovalo se tak, že by se o nedůvěře Mayové mohlo hlasovat v úterý. Podle všeho ale dopisy stále neodeslal dostatečný počet poslanců.

Brady už dříve uvedl, že by beztak Mayová zřejmě důvěru dostala. To by znamenalo posílení její pozice, protože další takové hlasování by se podle regulí Konzervativní strany mohlo konat až za rok.

Rees-Mogg na úterní tiskové konferenci své poslanecké kolegy z Konzervativní strany znovu vyzval, aby se připojili k jeho snaze sesadit Theresu Mayovou. Pokud by z premiérského křesla neodešla nyní, hrozí podle něj, že konzervativce povede i do příštích parlamentních voleb.