před 42 minutami

Britská premiérka Theresa Mayová dnes rozeslala všem britským poslancům dopis, v němž podle agentury Reuters naznačila, že parlamentu možná příští týden nepředloží do třetice svou brexitovou dohodu. Dodala, že tak učiní, pokud bude zjevné, že text upravující podmínky odchodu země z Evropské unie nemá mezi zákonodárci dostatečnou podporu. Mayová také členům Dolní sněmovny nabídla schůzky, pokud o to budou mít zájem. Poslanci už dokument dvakrát odmítli. Očekávalo se, že k dohodě, která by měla zajistit spořádaný brexit a o níž Británie dva roky vyjednávala se zbytkemm EU, se parlament potřetí vysloví příští týden.