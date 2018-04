před 6 minutami

Britská premiérka Theresa Mayová je připravena schválit účast své země ve vojenské akci, která by byla reakcí na údajný chemický útok syrské armády v Dúmě. Oznámila to agentura BBC bez uvedení zdroje své informace. Premiérka údajně nehodlá žádat předem parlament o schválení. O postoji Londýna k případné vojenské akci, kterou v bojovném tweetu ohlásil americký prezident Donald Trump, vládly dosud pochybnosti. Mayová podle deníku The Times v úterý Trumpovi řekla, že Británie potřebuje další důkazy o chemickém útoku na Dúmu. Moskva a Damašek útok popírají a žádají pečlivé vyšetřování pod mezinárodním dohledem.

autor: ČTK | před 6 minutami