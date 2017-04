Gibraltar nedáme. Theresa Mayová hodlá při brexitu hájit i jeho zájmy, Španělsku navzdory

před 16 minutami

Britská premiérka Theresa Mayová ujistila Gibraltar, že Velká Británie bude chránit zájmy tohoto svého zámořského území. Řekla to v neděli v telefonickém rozhovoru předsedovi gibraltarské vlády Fabianu Picardovi. Londýn podle ní nikdy nepřistoupí na to, aby o Gibraltaru rozhodovalo Španělsko. Evropská unie dala minulý týden najevo, že by Španělsko mohlo mít v případě rozhodnutí o budoucím vztahu Gibraltaru k EU právo veta.

Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová ujistila Gibraltar, že Británie zůstává odhodlána chránit zájmy tohoto svého zámořského území. Mayová to v neděli řekla v telefonickém rozhovoru předsedovi gibraltarské vlády Fabianu Picardovi.

Bývalý vůdce konzervativců Michael Howard sklidil kritiku za výrok o tom, že Mayová je připravena vést na ochranu Gibraltaru válku, podobně jak to udělala v případě Falklandských ostrovů někdejší konzervativní předsedkyně vlády Margaret Thatcherová.

Mayová Picarda ujistila, že Británie nikdy nepřistoupí na to, aby o Gibraltaru rozhodovalo Španělsko. Evropská unie dala minulý týden najevo, že by Španělsko mohlo mít v případě rozhodnutí o budoucím vztahu Gibraltaru k EU právo veta.

"Paní premiérka řekla, že nikdy nepřistoupíme na to, aby lidé z Gibraltaru přešli pod vládu jiného státu v rozporu se svou svobodnou a demokraticky vyjádřenou vůlí. Nepovedeme takové rozhovory, do nichž by nebyl Gibraltar zahrnut. Paní premiérka řekla, že budeme s Gibraltarem spolupracovat na co nejlepším výsledku brexitu," sdělila mluvčí Mayové.

Španělský ministr zahraničí Alfonso Dastis v neděli v rozhovoru s listem El País nehovořil o právu veta pro Gibraltar, ale prohlásil, že Evropská unie je povinna postavit se na stranu Španělska. "Myslím, že není nutné hovořit o právu veta," řekl.

Před Mayovou už ministr zahraničí Boris Johnson, který také hovořil telefonicky s Picardem, řekl, že "Gibraltar není na prodej".

Také britský ministr obrany Michael Fallon použil podle serveru listu The Guardian jasný výrok, když řekl, že Británie "se o Gibraltar postará". "Gibraltar bude po celou dobu chráněn, protože svrchovanost nemůže být změněna bez souhlasu jeho obyvatel," řekl.

Stejně jako Falklandy

Nejbojovněji se k záležitosti vyjádřil Howard. "Před 35 lety jiná premiérka poslala vojáky přes půlku světa bránit svobodu jiného malého společenství Britů proti jiné španělsky hovořící zemi. Já jsem si naprosto jist, že naše současná premiérka by prokázala stejnou rozhodnost v odhodlání zastat se lidí z Gibraltaru," sdělil s poukazem na spor o Falklandy s Argentinou.

Vůdce liberálních demokratů Tim Farron k tomu uvedl, že je neuvěřitelné, že pouhý týden po aktivaci článku 50, čímž Británie oficiálně vstoupila do jednání o vystoupení z EU, už konzervativci hovoří o možných válkách s evropskými sousedy.

Británie ve středu formálně oznámila svůj záměr odejít z Evropské unie. Po několika týdnech příprav by rozhovory měly začít na přelomu května a června a evropský blok by mělo Spojené království opustit na jaře roku 2019. EU nabídla Španělsku možnost vetovat část dohody s Británií, pokud by nesouhlasilo s řešením ohledně Gibraltaru.

autor: ČTK

