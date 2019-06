Kdo po Mayové? Den D britské premiérky nastal, jejího nástupce čeká "políbení rukou"

O odcházení britské premiérky Theresy Mayové se spekulovalo několik měsíců. V pátek, den po oslavách 75. výročí spojeneckého vylodění v Normandii, nastává i její dlouho očekávaný "den D". Bezprostředně po rezignaci se nicméně pro Mayovou ani pro Velkou Británii příliš věcí nezmění.

V úřadu premiérka zůstane, dokud nebude vybrán její nástupce. Jako šéfka vlády tak bude i nadále každou středu čelit dotazům britských poslanců během pravidelných interpelací v Dolní sněmovně Westminsteru a Spojené království bude stále reprezentovat i na mezinárodní scéně. Mayovou mimo jiné na konci června čeká i cesta na summit evropských lídrů v Bruselu.

Nástupce z řad konzervativců bude podle dosavadních informací znám až o měsíc později. Nový premiér tak bude mít na vyřešení brexitového patu zhruba tři měsíce času.

V druhé polovině července se nicméně na zhruba sedm týdnů jako každý rok rozejde britský parlament a poslanci se znovu naplno vrátí do práce teprve 7. října, až skončí parlamentní letní prázdniny a plánované stranické sjezdy. Jak si všímá deník Financial Times, do plánovaného data brexitu na konci měsíce bude Westminsteru zbývat pouhých 20 zasedacích dní.

Navzdory velmi obtížné situaci, ve které se strana i celé Spojené království kvůli brexitovým komplikacím nachází, se do klání o post šéfa konzervativců - a nepřímo tak i o premiérské křeslo - přihlásil neobvykle vysoký počet jedenácti zájemců, devět mužů a dvě ženy. Oficiální přihlášku společně s potvrzením podpory od osmi členů parlamentu musí odevzdat do pondělního večera. Není pravděpodobné, že by se k nim přidal ještě další kandidát.

V podstatě jediným jasným favoritem volby je bývalý londýnský starosta a ministr zahraničí Boris Johnson. V případném druhém kole volby by se podle odhadů mohl utkat se stávajícím ministrem zahraničí Jeremym Huntem nebo životního prostředí Michaelem Govem.

V hlavní roli znovu brexit

Tématem, které zájemce o post lídra Konzervativní strany a celé země definuje, je podle očekávání zejména odchod Velké Británie z Evropské unie a konkrétně i postoj kandidátů k případnému "divokému" brexitu bez dohody. Z 11 kandidátů je proti brexitu jako takovému jediný, a to outsider klání Sam Gyimah, Brit původem z africké Ghany.

Neřízený brexit bez dohody naopak nevylučuje Johnson, přezdívaný "britský Donald Trump". Prezident Trump Johnsona během své návštěvy tento týden podpořil. "Mám ho rád, vždycky jsem měl," prohlásil na adresu konzervativního politika a jednoho z čelných představitelů kampaně za brexit. Johnson je podle svých slov připraven Velkou Británii z unie vyvést letos v říjnu "s dohodou nebo bez".

S výjimkou brexitu jsou ale Johnsonovy názory ve srovnání se zbytkem Konzervativní strany spíše umírněné. Jako premiér by chtěl snižovat daně a investovat do infrastruktury a zdravotnictví. Jeho šance na úspěch zatím nezmenšuje ani fakt, že ho čeká vystoupení před soudem kvůli obvinění, že během brexitové kampaně před třemi lety veřejně lhal.

Jako kompromisní kandidát s podporou konzervativců s mírnějším i radikálnějším postojem k brexitu má podle sázkových kanceláří hned po Johnsonovi největší šanci Michael Gove. Toho Trump odbyl slovem "neznám", i když se oba politici v minulosti setkali.

Gove byl jedním z nejbližších spolupracovníků bývalého premiéra Davida Camerona, přestože sám patřil mezi hlasité zastánce brexitu. Od té doby svou pozici zmírnil a je připraven odchod z EU odložit do roku 2020.

Kromě Johnsona Trump podpořil ještě aktuálně třetího nejpravděpodobnějšího nového premiéra, Jeremyho Hunta. Na otázku novinářů o něm řekl, že "by odvedl dobrou práci". Hunt byl původně odpůrcem brexitu a dodnes zůstává jedním z nejhlasitějších odpůrců odchodu bez dohody. Věří, že se mu podaří s EU vyjednat lepší podmínky. Evropská sedmadvacítka přitom opakovaně odmítá, že by o opakování vyjednávání měla zájem.

Další zájemce - ministra vnitra Sajida Javida, ministra zdravotnictví Mata Hancocka nebo bývalou šéfku Dolní sněmovny Andreu Leadsomovou, která kandidovala už před třemi lety proti Mayové - americký prezident nezmínil vůbec. Zatímco ministr vnitra Javid odmítá zcela vyloučit odklad brexitu, Leadsomová se otevřeně vyslovuje pro "řízený no-deal".

Polibek od královny

Pro jednoho ze dvou favoritů, které v nejbližších týdnech vyberou konzervativní poslanci, bude hlasovat členská základna Konzervativní strany, tedy asi 160 tisíc lidí. Vítěz tohoto hlasování pak bude muset požádat britskou královnu Alžbětu "o důvěru".

Jejímu udělení se v politickém systému britské monarchie nazývá "políbení rukou". Takto jmenovaný nový premiér bude muset ještě ověřit, zda mají konzervativci v parlamentu stále hlasovací většinu. Ta za stávajícího rozložení sil závisí na podpoře severoirské Demokratické unionistické strany (DUP).

Pokud se ukáže, že tomu tak není, opozice - labouristé vedení Jeremym Corbynem - pravděpodobně vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. To by mohlo vést k předčasným parlamentním volbám.

Video: Premiérka Mayová končí. Podívejte se na její nejemotivnější okamžiky ve funkci