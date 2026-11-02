„Mayday, narazíme do země!“ Ze záznamu letecké tragédie na Floridě běhá mráz po zádech

„Jsem tady s vámi, mluvte se mnou,“ snažil se letecký dispečer udržet kontakt s posádkou amerického soukromého letounu Learjet 60. Marně. „Do p*dele, už nám došel čas,“ zaznělo podle záznamu komunikace z kokpitu. To byla poslední zpráva, kterou dispečink slyšel – letadlo se zřítilo ve floridské Palm Reach, všichni na palubě zahynuli. V místě dopadu zůstal obří kráter. Příčina nehody se vyšetřuje.
Americký ministr dopravy Sean Duffy nedělní neštěstí označil za strašlivou tragédii. Stroj letěl z mezinárodního letiště Austin-Bergstrom v Texasu a mířil na Bahamy, uvedla agentura AP. Na palubě soukromého letounu Learjet 60 bylo devět lidí, nikdo nepřežil.
Video z místa nehody ukazuje, jak letadlo strmě klesá z oblohy a pak se po nárazu poblíž hlavní silnice promění v obrovskou ohnivou kouli. Nehoda zanechala ve vozovce kráter, ze kterého šlehaly plameny. Na záběrech je také vidět, jak se k místu sbíhají lidé a jsou v šoku z toho, že letadlo dopadlo nedaleko domů, píše americká stanice CNN i floridská média.
Vteřiny před havárií
Posléze byl zveřejněn záznam komunikace mezi leteckým dispečinkem a posádkou, který zachytil poslední momenty před tragédií. Vše začalo relativně nevinně.
„Minus 47 stupňů Celsia. Námrazu zvládáme, ale jsou tu středně silné turbulence,“ nahlásila pilotka stav jen malou chvíli předtím, než se vše zvrtlo. „Dejte mi vědět, pokud budete ještě něco potřebovat. Právě si vás přebírám do svého vzdušného prostoru,“ odpověděl v klidu dispečink.
„Teď se dostáváme do srážek. Potřebujeme stoupat,“ zaznělo z kokpitu. Pak to začalo. „Mayday, mayday! Klesáme rychlostí deset tisíc stop za minutu! Vyhlašujeme stav nouze, sedm dva dva Bravo Delta, překračujeme maximální rychlost, klesáme dvacet tisíc stop za minutu!“ začala křičet pilotka v momentě, kdy se letoun vymkl její kontrole.
„Už nám došel čas!“
Dvacet tisíc stop za minutu je v přepočtu šest kilometrů za minutu, potažmo 366 kilometrů za hodinu. Ze záznamu je zjevné, že na palubě zavládla panika. „Jsem tady s vámi, mluvte se mnou,“ snažil se letecký dispečer udržet kontakt.
„Narazíme do země,“ prohlásila pilotka do vysílačky, krátce nato se ozval křik. „Klesáme dvacet dva tisíc stop a máme náklon šedesát stupňů! Podívej se ven! Do p*dele, už nám došel čas,“ řekla. A to byla poslední zpráva, kterou dispečink obdržel – v ten moment letoun narazil plnou rychlostí do země. Záznam komunikace archivovala služba LiveATC.net.
Ministr dopravy Duffy dodal, že Federální úřad pro letectví (FAA) vysílá na místo tým, který by měl pomoci Národnímu úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) při vyšetřování příčin nehody. Zatím není jasné, zda si nehoda vyžádala zraněné na zemi, ani co se přesně stalo ve vzduchu.
Mohlo vám uniknout: „Každý den se to zhoršuje.“ Slavná bojovnice vypráví, jak Rusové likvidují pozice
Miliardy tun materiálu ve vesmíru. Vědci zvažují obří sluneční clonu proti oteplování
Obří soustava reflexních membrán by mohla odrážet část slunečního záření zpět do vesmíru a zmírnit tak globální oteplování. Podle nové analýzy by její stavba nemusela zůstat jen ve světě sci-fi. V cestě ale stojí mimořádné technické, finanční i politické překážky.
Plýtváme evropskými miliardami na chodníky odnikud nikam, zní zdrcující zpráva NKÚ
České subjekty se sice naučily formálně správně čerpat evropské dotace, ale používají tyto peníze často tam, kde nejsou zapotřebí. Směřují i do projektů, které v čase pozbývají smysl. V pondělí to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad v souhrnné zprávě z kontrol, které souvisely právě s čerpáním peněz z fondů EU.
Trumpův ministr prozradil, kolik Rusů mizí každý měsíc. „Mimořádné ztráty,“ žasl
Až 2,1 milionu mrtvých a zraněných vojáků. Takové mohou být celkové ruské ztráty za více než čtyři a půl roku invaze na Ukrajinu. Vyplývá to z nejnovější analýzy britského týdeníku The Economist, podle které v bojích zahynulo 374 000 až 770 000 ruských vojáků. Jen během října měla ruská armáda podle ukrajinských odhadů přijít o přibližně 54 000 mužů.
Jaderný a chemický poplach v Kyjevě. „Schovejte se ve sklepě,“ dostali varování i Rusové
Ukrajinská oficiální aplikace Air Alert!, která upozorňuje na vzdušné poplachy, byla v neděli večer napadena hackery. Notifikace totiž ukazovaly jaderné a chemické nebezpečí a hrozící pouliční boje v Kyjevě. Na incident upozornilo letectvo, které nebezpečí popřelo. Podobný hackerský útok se mimochodem odehrál v noci na pondělí i v Rusku.
Čech sbírá nevídané výkony. Co zažil ve Rwandě, ho udivilo, na Islandu „umíral zaživa“
Už třetí rekordní projekt v říjnu dokončil bývalý mistr republiky v baseballu Jakub Žák. Milovník cestování, triatlonu a bláznivých výkonů překonal světové maximum, když za 3 dny, 6 hodin a 23 minut přeběhl Rwandu. Jeho motto? „Tvůj jediný limit je tvoje vlastní mysl.“