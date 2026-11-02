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Zahraničí

„Mayday, narazíme do země!“ Ze záznamu letecké tragédie na Floridě běhá mráz po zádech

A Learjet crashes in a residential area in Palm Beach County
Aftermath of an aircraft incident in Florida
A Learjet 60 believed to be carrying nine people crashed in a residential area in Palm Beach County
A Learjet crashes in a residential area in Palm Beach County
Florida Small Plane Crash
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7 fotografií
Záznam z místa nehody ukazuje, jak letoun Learjet 60 strmě klesá z oblohy. Pak se poblíž hlavní silnice po nárazu do země promění v obrovskou ohnivou kouli. |
Foto: REUTERS – Aki Kuusisto
Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran
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„Jsem tady s vámi, mluvte se mnou,“ snažil se letecký dispečer udržet kontakt s posádkou amerického soukromého letounu Learjet 60. Marně. „Do p*dele, už nám došel čas,“ zaznělo podle záznamu komunikace z kokpitu. To byla poslední zpráva, kterou dispečink slyšel – letadlo se zřítilo ve floridské Palm Reach, všichni na palubě zahynuli. V místě dopadu zůstal obří kráter. Příčina nehody se vyšetřuje.

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Americký ministr dopravy Sean Duffy nedělní neštěstí označil za strašlivou tragédii. Stroj letěl z mezinárodního letiště Austin-Bergstrom v Texasu a mířil na Bahamy, uvedla agentura AP. Na palubě soukromého letounu Learjet 60 bylo devět lidí, nikdo nepřežil.

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Video z místa nehody ukazuje, jak letadlo strmě klesá z oblohy a pak se po nárazu poblíž hlavní silnice promění v obrovskou ohnivou kouli. Nehoda zanechala ve vozovce kráter, ze kterého šlehaly plameny. Na záběrech je také vidět, jak se k místu sbíhají lidé a jsou v šoku z toho, že letadlo dopadlo nedaleko domů, píše americká stanice CNN i floridská média.

Vteřiny před havárií

Posléze byl zveřejněn záznam komunikace mezi leteckým dispečinkem a posádkou, který zachytil poslední momenty před tragédií. Vše začalo relativně nevinně.

„Minus 47 stupňů Celsia. Námrazu zvládáme, ale jsou tu středně silné turbulence,“ nahlásila pilotka stav jen malou chvíli předtím, než se vše zvrtlo. „Dejte mi vědět, pokud budete ještě něco potřebovat. Právě si vás přebírám do svého vzdušného prostoru,“ odpověděl v klidu dispečink.

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„Teď se dostáváme do srážek. Potřebujeme stoupat,“ zaznělo z kokpitu. Pak to začalo. „Mayday, mayday! Klesáme rychlostí deset tisíc stop za minutu! Vyhlašujeme stav nouze, sedm dva dva Bravo Delta, překračujeme maximální rychlost, klesáme dvacet tisíc stop za minutu!“ začala křičet pilotka v momentě, kdy se letoun vymkl její kontrole.

„Už nám došel čas!“

Dvacet tisíc stop za minutu je v přepočtu šest kilometrů za minutu, potažmo 366 kilometrů za hodinu. Ze záznamu je zjevné, že na palubě zavládla panika. „Jsem tady s vámi, mluvte se mnou,“ snažil se letecký dispečer udržet kontakt.

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„Narazíme do země,“ prohlásila pilotka do vysílačky, krátce nato se ozval křik. „Klesáme dvacet dva tisíc stop a máme náklon šedesát stupňů! Podívej se ven! Do p*dele, už nám došel čas,“ řekla. A to byla poslední zpráva, kterou dispečink obdržel – v ten moment letoun narazil plnou rychlostí do země. Záznam komunikace archivovala služba LiveATC.net.

Ministr dopravy Duffy dodal, že Federální úřad pro letectví (FAA) vysílá na místo tým, který by měl pomoci Národnímu úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) při vyšetřování příčin nehody. Zatím není jasné, zda si nehoda vyžádala zraněné na zemi, ani co se přesně stalo ve vzduchu.

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