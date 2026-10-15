Mauricius prodloužil zákaz vycházení. Protesty vyvolal nedostatek vody

Ostrovní stát Mauricius v Indickém oceánu o další dvě noci prodloužil zákaz vycházení a zpřísnil bezpečnostní opatření po několika dnech nepokojů, které vyvolala střelba policisty na ženu účastnící se protestů. Ve čtvrtek to napsala agentura AP.
Demonstrace proti nedostatku vody a vysokým životním nákladům začaly minulý týden a vyostřily se v pátek, kdy policista postřelil 27letou ženu v Camp Levieux, hustě osídlené rezidenční čtvrti asi deset kilometrů jihozápadně od metropole Port Louis.
Pachatel skončil ve vazbě a policie vyšetřuje okolnosti incidentu. Do čtvrtečního dne bylo zatčeno nejméně 120 lidí.
Původní zákaz vycházení kvůli nepokojům platil od úterních 20:30 do středečních 06:00 místního času (18:30 až 04:00 SELČ). Další zákaz vztahující se na určené části ostrova oznámila vláda ve středu po mimořádném zasedání a platil od 20:30 do čtvrtečních 05:00 místního času (18:30 až 03:00 SELČ).
Ve stejném rozsahu se zopakuje v noci na pátek. Na školách se ve čtvrtek nevyučovalo a prozatím se tak nestane ani v pátek.
Policie se podle kabinetu chystá nasadit více svých příslušníků, zejména v oblastech postižených násilím, zintenzivnit silniční zátarasy a kontroly vozidel a v případě potřeby rázně zakročit, aby zabránila další eskalaci násilí.
Úřady také nařídily zrychlené projednávání trestných činů a po projevech nenávisti a výzvách k násilí na sociálních sítích zváží novelu zákona o dětech, která by snížila trestní odpovědnost ze 14 na 12 let.
Protesty následují po oznámení vlády z 8. října, že vodní nádrže jsou naplněny z 57,1 procenta, což je pokles oproti 87,4 procenta v loňském roce. Mezi nouzová opatření patří vrtání studní a nasazení cisteren s vodou. Roční inflace v září meziročně vzrostla ze 3,4 na 4,1 procenta, částečně kvůli vyšším cenám benzinu a potravin.
Cestovní ruch a finanční služby jsou pro ekonomiku Mauricia klíčové. Ostrov patřící k nejstabilnějším demokraciím v Africe zažil několikadenní nepokoje i v roce 1999, které vyvolala smrt populárního hudebníka v policejní vazbě.
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