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Zahraničí

Mauricius prodloužil zákaz vycházení. Protesty vyvolal nedostatek vody

ČTK
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Ostrovní stát Mauricius v Indickém oceánu o další dvě noci prodloužil zákaz vycházení a zpřísnil bezpečnostní opatření po několika dnech nepokojů, které vyvolala střelba policisty na ženu účastnící se protestů. Ve čtvrtek to napsala agentura AP.

India Protests
Policisté zadržují demonstranty během protestu mladých lidí požadujících odstoupení šéfa indické volební komise Gjanéše Kumára v Novém Dillí v Indii v sobotu 10. října 2026.Foto: CTK – Vipin
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Demonstrace proti nedostatku vody a vysokým životním nákladům začaly minulý týden a vyostřily se v pátek, kdy policista postřelil 27letou ženu v Camp Levieux, hustě osídlené rezidenční čtvrti asi deset kilometrů jihozápadně od metropole Port Louis.

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Pachatel skončil ve vazbě a policie vyšetřuje okolnosti incidentu. Do čtvrtečního dne bylo zatčeno nejméně 120 lidí.

Původní zákaz vycházení kvůli nepokojům platil od úterních 20:30 do středečních 06:00 místního času (18:30 až 04:00 SELČ). Další zákaz vztahující se na určené části ostrova oznámila vláda ve středu po mimořádném zasedání a platil od 20:30 do čtvrtečních 05:00 místního času (18:30 až 03:00 SELČ).

Protest against India's Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, in New Delhi
Ananya Raturiová (21) se snaží zastavit policejní autobus se zadrženými demonstranty během protestu v Novém Dillí, který požadoval odstoupení šéfa indické volební komise Gjanéše Kumára. 10. října 2026.Foto: REUTERS – Priyanshu Singh

Ve stejném rozsahu se zopakuje v noci na pátek. Na školách se ve čtvrtek nevyučovalo a prozatím se tak nestane ani v pátek.

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Policie se podle kabinetu chystá nasadit více svých příslušníků, zejména v oblastech postižených násilím, zintenzivnit silniční zátarasy a kontroly vozidel a v případě potřeby rázně zakročit, aby zabránila další eskalaci násilí.

Úřady také nařídily zrychlené projednávání trestných činů a po projevech nenávisti a výzvách k násilí na sociálních sítích zváží novelu zákona o dětech, která by snížila trestní odpovědnost ze 14 na 12 let.

Protesty následují po oznámení vlády z 8. října, že vodní nádrže jsou naplněny z 57,1 procenta, což je pokles oproti 87,4 procenta v loňském roce. Mezi nouzová opatření patří vrtání studní a nasazení cisteren s vodou. Roční inflace v září meziročně vzrostla ze 3,4 na 4,1 procenta, částečně kvůli vyšším cenám benzinu a potravin.

Cestovní ruch a finanční služby jsou pro ekonomiku Mauricia klíčové. Ostrov patřící k nejstabilnějším demokraciím v Africe zažil několikadenní nepokoje i v roce 1999, které vyvolala smrt populárního hudebníka v policejní vazbě.

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