Matovič se řídí učebnicí ruské propagandy, Slováci už ztrácejí důvěru, říká poslanec

Slovensko se rozhodlo začít očkovat ruskou vakcínou Sputnik V. Tento krok má ale řadu kritiků i v řadách vládní koalice. Pokud bude pokračovat chaotický boj s pandemií, měl by premiér Igor Matovič odejít, říká pro Aktuálně.cz slovenský poslanec Tomáš Valášek. Někdejší přední evropský analytik opustil před dvěma dny vládní stranu Za lidi, k odchodu vyzývá i kolegy.

V reakci na rozhodnutí premiéra Igora Matoviče (OLaNO) nakoupit pro slovenské občany ruskou vakcínu Sputnik V jste oznámil odchod z koalice. Co to pro vás znamená?

Zůstávám nezařazeným poslancem, ze strany Za lidi jsem vystoupil. Říkám to s lítostí, protože v otázce Sputniku jsme se s předsedkyní strany Veronikou Remišovou shodli: že podávat lidem neověřenou a neregistrovanou vakcínu je riziko a nesmysl.

Jste už druhý, kdo ze strany za relativně krátkou dobu odešel. Měla by podle vás úplně opustit vládní koalici?

Ano a říkal jsem to otevřeně při vnitrostranických diskusích. Vstoupili jsme do politiky, abychom byli součástí změny k lepšímu po deseti strašných letech vlády Roberta Fica. Je potřeba napravit pokřivenou spravedlnost, oživit zdravotnictví, školství… ale způsob, jakým Igor Matovič tuto zemi řídí, politická kultura, nenávist, hněv a hádky, které to obnáší, nejsou něco, čeho chceme být součástí. Myslím, že je na čase konstatovat, že tato změna nevyšla, a jít do opozice.

Jaká je z vašeho pohledu nálada v koalici?

Mimořádně napjatá. Zcela reálně je na stole možnost, že strana Za lidi z ní odejde - ať už společně, nebo odejde tolik poslanců, že strana přijde o poslanecký klub a nebude moct koalici garantovat hlasy v parlamentu. Je celkem možné, že Svoboda a Solidarita (další vládní strana, pozn. red.) ji bude buď následovat, nebo ji dokonce předběhne.

Považujete tedy za pravděpodobné, že by se "trhlo" dost lidí na to, aby vláda ztratila většinu v Národní radě? Svoboda a Solidarita má z celkem 95 vládních poslanců 13, Za lidi mělo původně 12.

To asi ne, protože koalice měla velmi velkou většinu, ústavní (k prosté většině jí stačí 76 křesel, pozn. red.). Klidně si může dovolit přijít o jednu ze dvou jmenovaných stran. Ale čím déle tuto krizi řídí Igor Matovič, tím větší je pravděpodobnost, že budou odcházet další lidé. Poslanci i lidé ve vládě. Kalich hořkosti už se plní. Nechtějí být spojováni s tím, jak se opatření proti koronaviru mění ze dne na den.

Lidé začínají mít oprávněný pocit, že vláda neví přesně, co dělá. Ztrácejí důvěru, že je dokáže z téhle krize vyvést. V mnoha kritériích jsme teď nejhorší na světě. Možné je tedy všechno.

Jsme na tom už dlouho špatně

Může si teď Slovensko dovolit politické zemětřesení? Jak jste zmínil, situace je kritická.

Pokud bychom se dostali do špatné situace a vláda nás z ní vyváděla ven smysluplnými a čitelnými kroky, pokud bychom věděli, že do čtyř týdnů to bude lepší, pak by tento krok byl hloupost. Ale ta otázka stojí úplně jinak: můžeme si dovolit nevyměnit lidi, kteří jsou zodpovědní za řešení pandemie, když to nedělají dobře? My jsme unikátem nejen v tom, že jsme na tom špatně, ale i jak dlouho už jsme na tom špatně.

Mluvíte o výměně lidí. Můžete být konkrétnější?

Zodpovědný za řešení pandemie je ministr zdravotnictví Marek Krajčí (z Matovičovy nejsilnější vládní strany OLaNO, pozn. red.), ten by měl odejít. Pokud premiér Matovič dovolí novému a kompetentnímu ministrovi zdravotnictví, aby dělal svou práci dobře, tak fajn. Pokud mu do toho bude dál kafrat a měnit pravidla způsobem, jakým to dělá nyní, pak by měl odejít i premiér.

Tomáš Valášek Je slovenský politik, analytik a diplomat. Ve slovenské Národní radě zasedá od voleb v roce 2020, působí jako předseda poslaneckého výboru pro evropské záležitosti. Do letošního 1. března byl členem vládní strany Za lidi. V minulosti byl vyslancem Slovenské republiky při NATO a ředitelem prestižního výzkumného centra Carnegie Europe. Soustředí se na oblast obrany a bezpečnosti, transatlantické vztahy a evropské záležitosti. Vystudoval mezinárodní vztahy a žurnalistiku ve Spojených státech.

V úterý jste řekl, že "už s premiérem nejste ochotný jít ani o krok dál". Proč ten bod zlomu nastal až s nákupem ruské vakcíny Sputnik V?

Nejde o nákup jako takový. Po té úterní tiskové konferenci premiéra, po tajném letu do Ruska, o kterém nevěděl ani ministr zahraničí, a poté, co Sputnik V v Košicích vybalili, se jasně ukázaly dvě věci. Zaprvé, že premiér nemíní čekat na registraci vakcíny Evropskou lékovou agenturou (EMA) a nechá s ní očkovat navzdory tomu, že není registrovaná a její bezpečnost není prověřená.

Zadruhé premiér ví, že pro Rusko je Sputnik V propagandistický nástroj, beranidlo rozbíjející evropskou jednotu. A navzdory tomu sehrál přílet letadla s vakcínou jako podle učebnice ruské propagandy. Vychválil Moskvu, kopnul do EU, udělal z toho geopolitickou otázku a hrál proruskou hru.

Souhlasíte s tvrzením ministra zahraničí Ivana Korčoka (za SaS), že si Slovensko nákupem Sputniku V v podstatě pořídilo domů "nástroj ruské hybridní války"?

Absolutně. Řekl to pěkně a já to zcela podepisuji.

Kupte ruskou vakcínu, ale prověřte ji

Před nástupem do politiky jste dlouho působil jako analytik, věnoval jste se i vztahům mezi Východem a Západem, evropským a bezpečnostním záležitostem. Jak podle vás budou evropští partneři vnímat rozhodnutí Slovenska očkovat Sputnikem V?

Špatně. A to není můj osobní postoj nebo tušení, to je podložené konverzacemi s lidmi v Bruselu - v Evropské komisi a jinde. Mají pocit, že jsme se zbláznili a že jdeme nejen proti zájmům Evropské unie, ale i proti našim vlastním.

Unie je v krizi a já nepopírám, že situace s očkováním a smlouvy s dodavateli vakcín nejsou dobré. To ale neopravňuje k tak nezodpovědnému kroku, jaký udělalo Slovensko. Cesta vpřed spočívá v posílení vzájemné evropské spolupráce, urychlení registrace vakcín. Menší země jako Slovensko nebo Česko nemají jinak šanci uspět, když každý začne shánět očkování sám za sebe.

Česko nicméně o nákupu Sputniku V také uvažuje, s Rusy jsou v kontaktu jak premiér Andrej Babiš, tak prezident Miloš Zeman. Co byste Čechům v této souvislosti vzkázal?

Bavte se s nimi, samozřejmě. Já od začátku říkám: klidně tu vakcínu nakupme, na základě odborných článků se zdá, že je účinná. Nevíme ale, jestli je bezpečná, kde se vyrábí, jestli se tam dodržují pravidla sterility, jestli ji dokážou vyrábět v dostatečně vysoké kvalitě…

Proto mým doporučením i na Slovensku bylo: kupme ji, protože vakcín opravdu není dost. Ale dejme to do skladu a trvejme na tom, aby ruská vláda požádala EMA o důkladné prověření. A teprve potom s ní očkujme.

