Matka moderátorky Guthrieové je po smrti, tvrdí podle vyšetřovatelů únosci

Ve vzkazu zaslaném médiím nedlouho po únosu matky moderátorky amerického televizního pořadu The Today Show Savanny Guthrieové stálo, že 84letá Nancy Guthrieová je po smrti, píše web stanice CNN a další média s odvoláním na zdroje z bezpečnostních složek. Vyšetřovatelé se domnívají, že se jedná o zprávu od skutečných únosců.
Vzkaz uvádí, že cílem nebylo seniorku zabít, ale že zemřela krátce poté, co byla na začátku února unesena ze svého domu v obci Catalina Foothills nedaleko města Tucson v Arizoně.
Vzkaz následoval po prvním dopise zaslaném médiím, v němž údajní únosci požadovali výkupné ve výši milionů dolarů. Rodina ženy v reakci na druhý vzkaz reagovala emocionálním videem zveřejněným 7. února na sociálních sítích. "Dostali jsme vaši zprávu a rozumíme," říká v něm Savannah Guthrieová.
CNN a místní stanice v Arizoně, která oba vzkazy obdržela, se dohodly s bezpečnostními složkami, že přesné znění zatím nezveřejní, aby bylo možné ověřit případnou budoucí komunikaci s únosci.
Úřad šerifa okresu Pima, který vede vyšetřování zmizení Nancy, uvedl, že případ je nadále aktivní a dotazy o vzkazech odkázalo na Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Pobočka FBI v arizonském Phoenixu na žádost CNN o vyjádření v pondělí nereagovala.
Od nahlášení zmizení Nancy Guthriové 1. února uplynulo více než 20 týdnů. Bezpečnostní kamera u vchodových dveří jejího domu zachytila maskovaného muže se zbraní. Na dlažbě před vchodem byly nalezeny stopy seniorčiny krve. Přes rozsáhlé vyšetřování úřadů doposud není jasné, co přesně se s důchodkyní stalo a kde se nachází.
Týmy dobrovolníků v týdnech po jejím zmizení v okolí jejího domova prohledávali pouštní terén posetý balvany a porostlý kaktusy a keři. Mexická dobrovolnická skupina Buscando Corazones Nogales v červnu na základě anonymního tipu pátrala po jejím těle v Mexiku nedaleko hranice s Arizonou. Ženu však nenalezla.
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