Materiály pro britské zdravotníky hájí příbuzenské sňatky. Rizika jsou prý přehnaná

Debata o zákazu manželství mezi bratranci a sestřenicemi se ve Velké Británii v posledních dvou letech stala třaskavým politickým tématem. Kontroverzi nyní znovu rozvířily vzdělávací materiály národní zdravotní služby NHS, které tyto svazky hájí, přestože jsou spojeny se zvýšeným rizikem vrozených vad.
Britská média minulý měsíc upozornila, že školicí materiály pro porodní asistentky seznamují zdravotní personál s údajnými přínosy sňatků mezi příbuznými a zároveň zmírňují obvyklý důraz na zdravotní rizika pro děti těchto párů.
Lékaři přitom dlouhodobě upozorňují, že děti z těchto svazků mají až třikrát vyšší pravděpodobnost genetických onemocnění. Dokument to ale zpochybňuje slovy, že „to není vzhledem k úrovni rizika vhodné tvrzení, protože 90 procent dětí narozených mezi příbuznými v rodinách není genetickou poruchou postiženo“.
Deník The Telegraph uvádí, že materiály NHS dále zmiňují i údajné výhody těchto sňatků, například silnější rodinné vazby nebo větší sociální jistotu.
Dodávají, že „jakákoli diskuse o potenciálních zdravotních rizicích pro dítě musí být vyvážena možnými přínosy“, které vyplývají ze „sdíleného sociálního kapitálu“ takového svazku.
Dokument také upozorňuje, že samotné označení „manželství mezi bratranci a sestřenicemi“ může působit negativně a přispívat ke stigmatizaci. Mimo jiné kvůli tomu, jak je téma prezentováno v médiích.
Mluvčí NHS na vlnu kritiky vůči kontroverzním doporučením uvedl: „NHS plně uznává genetická rizika příbuzenských vztahů, a pokud lidé o takovém vztahu uvažují, nabízíme jim genetické poradenství, aby se mohli informovaně rozhodnout.“
Zároveň dodal, že instituce případné sporné formulace v oficiálních materiálech upraví.
Politický spor o sňatky mezi příbuznými
Sňatky mezi bratranci a sestřenicemi jsou v Británii legální již od 16. století. Dnes se vyskytují zejména v pákistánských či bangladéšských komunitách.
Například ve městě Bradford měla podle průzkumu z roku 2014 více než třetina dětí pákistánského původu rodiče, kteří byli bratranci a sestřenicemi. Kritici i zastánci se ale shodují, že u mladších generací tato praxe postupně ustupuje.
Debata o zákazu se opakuje
Debata o zákazu se znovu rozhořela na konci roku 2024, kdy konzervativní poslanec Richard Holden představil návrh zákona, který by tyto sňatky zakázal.
Holden i další zastánci zákazu upozorňují především na vyšší genetická rizika pro děti a také na to, že podobná praxe může přispět k uzavřenosti některých komunit nebo omezovat postavení žen.
Podle Michaela Muthukrishny z London School of Economics mohou mít tyto vztahy dlouhodobé dopady i na fungování společnosti.
„Když je manželství omezeno na rodinné příslušníky, komunity se více izolují, což omezuje sociální integraci. Tato izolace přispěla k nadměrnému výskytu radikalizace a gangů zneužívajících děti,“ cituje Muthukrishnu deník The Times.
Odpůrci zákazu naopak varují, že zásah státu do soukromých a kulturně podmíněných vztahů může vést k diskriminaci. Premiér Keir Starmer sice v parlamentu připustil, že tyto sňatky představují zdravotní riziko, zároveň ale odmítl podpořit jejich plošný zákaz.
Průzkum YouGov z loňského roku ukázal, že tři čtvrtiny Britů si myslí, že by manželství mezi bratranci a sestřenicemi nemělo být legální, zatímco pouze 9 procent je pro zachování současného stavu.
