Máte týden, pak to vezmeme do svých rukou. Zelenskyj dal Lukašenkovi tvrdé ultimátum

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, aby do týdne odstranil zařízení na přenos signálu, které podle Kyjeva pomáhá Rusku při útocích na Ukrajinu. V opačném případě prý Kyjev zasáhne sám.
„Myslím, že týden je dost času na to, aby to udělal. Pokud to neudělá, uděláme to my,“ prohlásil Zelenskyj ve svém pátečním příspěvku na sociálních sítích, který adresoval přímo Lukašenkovi. Ukrajinský prezident doplnil, že snaha Ruska o zapojení Běloruska do války bude stále sílit. Běloruský lídr však podle něj už nyní chápe, že „Ukrajina odpoví“.
Tlak Kyjeva se ale netýká pouze naváděcích systémů. Zelenskyj zkritizoval Lukašenka také v souvislosti s rolí, jakou v konfliktu hraje běloruský ropný průmysl. „Bělorusko je dnes jedním z klíčových dodavatelů pro ruskou armádu,“ cituje ukrajinskou hlavu státu server Politico.
Ukrajina opevňuje hranice
Mimořádně napjaté vztahy mezi oběma zeměmi eskalují již od poloviny května, kdy Zelenskyj varoval před záměry Moskvy využít běloruské území k novým vojenským operacím. Ty by mohly cílit buď na samotnou Ukrajinu, nebo na některou ze zemí NATO.
Ukrajina v reakci na to začala posilovat obranu podél své severní hranice. Podle deníku The Guardian tam ukrajinské síly budují betonové zátarasy proti obrněným vozidlům či protitankové příkopy.
Situaci na konci května ještě vyostřila slovní přestřelka mezi Lukašenkem a ukrajinskými armádními špičkami. Robert „Magyar“ Brovdi, velitel ukrajinských Sil bezpilotních systémů, tehdy Minsk varoval, že ukrajinská dronová flotila má v rámci odstrašení předprogramovaný seznam prvních 500 strategických vojenských cílů přímo na běloruském území.
Lukašenko bere zpátečku
Lukašenko v posledních týdnech ze své ostré rétoriky znatelně ubral a pokouší se roztržku uklidnit. Už z počátku června během projevu v západoběloruském Grodnu rázně odmítl možnost, že by se běloruští vojáci zapojili do bojů na Ukrajině. Prohlásil tehdy, že jeho občané nebudou sloužit jako „kanonenfutr“ pro cizí zájmy.
Minulý týden pak Lukašenko v rozhovoru pro stanici Al-Arabíja ujistil, že Bělorusko nepředstavuje pro Ukrajinu žádnou hrozbu. Zelenskému se dokonce omluvil za své dřívější útočné výroky.
Ačkoliv se Minsk přímému zapojení svých vojsk do války dosud vyhýbá, jeho logistická a materiální podpora ruské invaze je od počátku konfliktu prokazatelná. Rusko z běloruského území v únoru 2022 zahájilo neúspěšné tažení na Kyjev a z tamních základen navíc opakovaně startovaly ruské rakety a útočné drony.
Mohlo by vás zajímat: Šest let po zfalšovaných volbách. Cichanouská popisuje boj s Lukašenkem
Oslavy slunovratu ve Finsku nepřežilo 11 lidí, informují místní média
Při oslavách slunovratu ve Finsku zemřelo nejméně 11 lidí, informovala v pondělí televize YLE. Slunovrat patří tradičně nejen ve Finsku, ale také v dalších severských zemích k oblíbeným událostem. Stanice YLE poznamenala, že letní oslavy, které trvají několik dní, často zastiňují tragické události, což je v řadě případů způsobeno značnou konzumací alkoholu.
Bolest, strach a bezmoc. Potrestaná Vondroušová promluvila o nejtěžších chvílích
Česká tenistka Markéta Vondroušová po dnešním verdiktu Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) odmítla, že by někdy dopovala. Wimbledonská vítězka z roku 2023 dostala čtyřletý zákaz činnosti poté, co vloni 3. prosince neodevzdala vzorek při mimosoutěžní kontrole.
„Špatně to skončí.“ Zelenskyj říká, co může vzejít z krize, kterou nikdo nečekal
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o víkendu zaslal zpět do Varšavy Řád bílé orlice, nejvyšší polské státní vyznamenání. Chce tím předejít tomu, aby polský prezident Karol Nawrocki zatahoval Ukrajinu do polských „vnitřních politických sporů“, řekl. Varoval také před dopady takových snah. Varšava však kritiku odmítá a viní Zelenského z urážky Polska.
„Příšerné, potřebovali oběť.“ Šéf štvanického klubu reaguje na trest pro Vondroušovou
Čtyřletý trest pro wimbledonskou vítězku Markétu Vondroušovou za to, že se v prosinci minulého roku odmítla ve svém bytě podrobit dopingové zkoušce, považuje manažer jejího tenisového klubu I. ČLTK Praha Vladislav Šavrda za vysoce nepřiměřený.
ŽIVĚ Írán a USA se ve Švýcarsku dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné dohody
Írán a USA se dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné dohody do 60 dní. Uvedly to v pondělí brzy ráno Katar a Pákistán, které zprostředkovávají jednání o trvalém ukončení války s Íránem. Technické diskuse se povedou do konce týdne, uvádí v prohlášení ke konci víkendového prvního kola jednání ve Švýcarsku na základě memoranda o porozumění podepsaného minulý týden.