Vy máte jídlo a televizi. Přeživší neštěstí v Andách radí, jak zvládnout karanténu

"Dodržujte rutinu a naslouchejte těm, kdo jsou zkušení," radí lidem v karanténě zavedené kvůli epidemii choroby covid-19 chilští horníci, kteří byli v roce 2010 uvězněni pod zemí 69 dní. A také Uruguayci, kteří přežili leteckou havárii v Andách v roce 1972. Píše o tom agentura AFP.

"Neklesejte na mysli, smysl pro humor je velmi důležitý. Nastolte si doma řád. Dodržujte rutinu, abyste se nenudili. Je hodně věcí, které můžete dělat," doporučuje Mario Sepulveda, jeden z 33 horníků, kteří se proslavili záchranou z hloubky 600 metrů pod zemí ve starém měděném dole v poušti Atacama, která je nejsušší na světě.

Charismatický horník, jehož ve filmu 33 životů ztvárnil Antonio Banderas, vyzývá lidi, kteří jsou uvězněni doma, aby tohoto času využili ke spoustě věcí.

"Buďme poslušní, to je velmi důležité. Nejde o politický, ale o zdravotní problém," dodává horník, jehož záchranu v přímém televizním přenosu sledovali lidé po celém světě.

"Byli jsme v dosti kritické a těžké situaci. Nebylo žádné východisko, neměli jsme žádnou možnost, jak se odtamtud dostat," vzpomíná jeden z jeho kolegů Luis Urzua. To byl šéf týmu, který byl 5. srpna uvězněn na dně dolu. Jako poslední byl 13. října 2010 zachráněn.

"Hodně jsme diskutovali, neštěstí nás sblížilo. Také modlitby nám mnoho pomohly," říká. "Neprosili jsme Boha, aby nám přišel na pomoc, ale aby pomohl lidem venku najít sílu a vůli, aby se pokusili nás nalézt," dodává Urzua.

"Nemáte si nač stěžovat"

Uruguayec Carlos Paez je jedním ze 16 přeživších z letounu, který se 13. října 1972 zřítil v Andách na hranicích Argentiny s Chile s 45 osobami na palubě. Příběh přeživších z And, kteří strávili 72 dní na sněhu, a dokonce se uchýlili k lidojedství, aby zůstali naživu, byl převyprávěn mnohokrát, byly o něm napsány knihy, natočeny dokumentární filmy a jeden celovečerní film.

"Mezi oběma karanténami, jestli to tak mohu označit, je velký rozdíl. Ta, kterou jsem prožil, to bylo 70 dní v Andách bez jakýchkoli zdrojů: bylo minus 25 stupňů, nebylo žádné jídlo, devět z nás zemřelo, byli jsme bez jakýchkoli komunikačních prostředků. A bylo mi osmnáct let," říká bývalý člen univerzitního rugbyového oddílu Old Christians z Montevidea, který byl na palubě spolu s dalšími členy sportovního týmu.

Stejně jako velká část lidstva i on v těchto dnech prožívá novou formu izolace kvůli pandemii. "Říkají, že si máte mýt ruce a zůstávat doma. A máte vše potřebné: jídlo, televizi, internet. Nemáte si nač stěžovat," soudí Paez.

Při zřícení letadla a na následky zranění zahynulo 12 osob, dalších 17 zemřelo později.

"V horách jsme bojovali s viditelným nepřítelem, horami, sněhem a zimou, nyní máme co do činění s neviditelným přítelem, a to vyvolává určitou nejistotu," uvádí Paez. "Je to prosté: zůstaňte doma a myjte si ruce," zdůrazňuje.

Další z přeživších, kardiolog Roberto Canessa, radí lidem, aby si našli nějakou činnost, aby měli nějaký plán. "To jsem dělal v Andách. Celý den jsem pracoval, abych nemusel myslet a necítil strach," říká.