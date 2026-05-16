Masové protesty v Londýně. Dva znepřátelené tábory musely hlídat 4 tisíce policistů

Desítky tisíc lidí se dnes v Londýně zúčastnily dvou demonstrací, při nichž se policie obávala střetů dvou protichůdných táborů. Policie ale obě manifestace oddělila, akce se tedy obešly bez větších incidentů. Na bezpečnost ale muselo dohlédnout více než 4000 policistů. Podle londýnské policie šlo o jednu z jejích nejvýznamnějších operací za poslední roky, napsal server BBC.
Jednu z demonstrací pořádali propalestinští aktivisté, druhou svolal krajně pravicový aktivista Tommy Robinson a nazval ji Spojme království. Zatímco na předchozím protestu organizovaném Robinsonem se loni v září sešlo podle policie na 150.000 lidí a při potyčkách bylo zraněno 26 policistů, dnes na jeho akci přišlo asi 60.000 lidí a akce se obešla bez incidentů. Podle BBC také místní úřady nevpustily do země 11 krajně pravicových aktivistů ze zahraničí.
Účastníci pochodu Spojme království volali po demisi současné levicové vlády Keira Starmera a mnozí protestovali proti podle nich příliš velké migraci. Někteří také tvrdili, že lidé bílé pleti jsou dnes v Británii diskriminováni.
Britský premiér už v pátek účastníky krajně pravicového pochodu varoval. "Každý, kdo se rozhodne v našich ulicích rozpoutat chaos nebo zastrašovat, může očekávat, že bude čelit plné síle zákona," řekl Starmer. Organizátory Robinsonovy akce obvinil, že šíří nenávist a rozpory.
Druhou akcí dnes v Londýně byl propalestinský pochod, jehož účastníci mimo jiné volali po ukončení konfliktu v Pásmu Gazy. Demonstraci uspořádali u příležitosti výročí takzvané nakby (katastrofy), kterou Palestinci označují vytvoření státu Izrael v roce 1948. Po jeho vzniku byly vyhnány či odešly ze svých domovů statisíce Palestinců.
Policisté v britském hlavní městě dnes mezi účastníky obou protestů vytvořili takzvanou sterilní zónu a k zajištění bezpečnosti použili též drony. V pohotovosti měli také obrněná vozidla.
Kromě dvou demonstrací komplikovaly situaci v Londýně i desetitisíce fotbalových fanoušků, kteří mířili na stadion Wembley na finále Anglického poháru.
