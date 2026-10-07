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Zahraničí

Maskovaní ozbrojenci pronikli do země NATO. Provedli sabotáž a hrozili vojákům

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Lotyšsko na východní hranici EU a NATO řeší další incident na hranici s Běloruskem. Maskovaní muži podle tamního ministra vnitra pronikli na lotyšské území, sabotovali sledovací zařízení a zároveň se pokusili pomoci skupině nelegálních migrantů přejít hranici. Od začátku roku se do země pokusily dostat tisíce migrantů.

Latvian President Rimkevics visits Latvian-Belarussian border near Piedruja
Příslušník speciální jednotky lotyšské pohraniční stráže stojí na hranici s Běloruskem poblíž obce Piedruja během návštěvy lotyšského prezidenta Edgarsa Rinkēvičse, Lotyšsko, 17. srpna 2026. Ilustrační fotografie.Foto: Reuters – Ints Kalnins
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Skupina nejméně 20 nelegálních migrantů vedená maskovaným doprovodem se pokusila nelegálně překročit lotyšsko-běloruskou hranici.

Lotyšští vojáci pokusu zabránili, ale obranné síly uvedly, že na rozdíl od mnoha předchozích incidentů byla tentokrát provokace obzvláště demonstrativní a agresivní. Doprovod byl ozbrojený, vyhrožoval vojákům a aktivně skupinu migrantů hnal směrem k Lotyšsku.

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Několik hodin po konfliktu pak maskované osoby překročily hranice na lotyšské území, poškodily elektrický rozvaděč a ukradly kamery, řekl ministr vnitra Jānis Dombrava. Útočníci se nicméně stihli vrátit na běloruské území ještě před příjezdem pohraniční stráže na místo činu.

„Minsk by si měl uvědomit, že takové incidenty mohou mít pro samotné Bělorusko ještě závažnější následky,“ řekl Dombrava.

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Velitel lotyšské státní pohraniční stráže Guntis Pujāts zase agentuře LETA řekl, že vetřelci ukradli z hranice dvě bezpečnostní kamery, ale na obnově poškozené infrastruktury se již pracuje.

Interior Minister Igor Taro´s visit to Latvia
Estonský ministr vnitra Igor Taro navštívil novou směnu jednotky ESTPOL11, která pomáhá lotyšským kolegům na lotyšsko-běloruské hranici při odrážení migračních toků pocházejících z Běloruska. Na fotografii si Taro a náčelník lotyšské státní pohraniční stráže Guntis Pujats prohlížejí tunel vykopaný migranty. 17. 9. 2026, Silene.Foto: Profimedia – ČTK / imago stock&people / Mihkel Maripuu

Organizovaný zločin

Podle Pujātse lidé v maskách zřejmě nebyli zástupci běloruských státních orgánů, ale osoby zapojené do organizovaného zločinu, které využívají příznivého přístupu běloruských úřadů k pašování nelegálních migrantů přes hranice.

Poznamenal, že se také zvýšil počet sabotáží proti IT infrastruktuře pohraniční stráže. Zároveň je plot poškozován zhruba o polovinu méně často než před rokem.

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„To, co se stalo, potvrzuje, že vědomé provokace a hybridní hrozby na hranici Lotyšsko–Bělorusko budou pokračovat s využitím nelegální migrace jako nástroje k vyvolání tlaku na lotyšskou hranici a zároveň i na vnější hranici Evropské unie a NATO,“ komentovaly událost obranné síly.

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Operace Vlkodlak

V březnu lotyšské úřady zadržely 306 nelegálních migrantů překračujících hranice, do dubna se jejich počet zvýšil na téměř 1700 a vrchol nastal v červnu a červenci, kdy se do Lotyšska pokusilo nelegálně vstoupit z Běloruska více než 4600 státních příslušníků třetích zemí.

Lotyšsko v polovině srpna proto zahájilo operaci Vilkatis (známou také jako Vlkodlak) s cílem posílit bezpečnost na východní hranici a zabránit nelegální migraci. Jejím cílem je výrazně snížit počet nelegálních překročení hranic a zabránit jejich opakování v budoucnu.

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Operace měla původně skončit koncem srpna, ale později byla prodloužena do začátku října. V úterý se tak vláda rozhodla operaci prodloužit do 31. prosince.

„Můžeme udělat mnohem více pro to, abychom zabránili vstupu nelegálních imigrantů do Lotyšska. Zadrželi jsme mnohem více pašeráků lidí,“ řekl novinářům podle lotyšské veřejnoprávní služby LSM Arvis Zīle, vedoucí krizového centra.

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Podívejte se na to, jak to vypadá na lotyšské letecké základně NATO v Lielvarde:

Reportér Aktuálně.cz z letecké základny NATO v lotyšském Lielvarde, kde se připravují alianční letadla na hrozbu z Ruska. 1. října 2026. | Video: Jaroslav Synčák, Reuters
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