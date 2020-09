Maskovaní běloruští policisté znovu tvrdě zasáhli proti demonstrantům i novinářům

Pražský magistrát vypíše architektonickou soutěž na zvažovaný Rohanský most propojující Karlín a Holešovice. V dnešní veřejné diskusi k jeho podobě to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Na setkání byly prezentovány návrhy architektů, kudy by most mohl vést, město nyní podle náměstka varianty zhodnotí a poté vybere jednu, kterou zanese do územního plánu.

Stavba mostu propojujícího Holešovice a Karlín se plánuje od dob první republiky. Scheinherr v úterý řekl, že podstatný je z lokálního hlediska jako dopravní propojení obou břehů a také jako alternativní trasa například v případě uzavření Hlávkova mostu. Po novém mostě by podle něj měla jezdit i tramvaj. "Je to z hlediska intenzit jedno z méně významných, ale důležitých propojení," řekl Scheinherr.