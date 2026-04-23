Írán ve středu oznámil, že v Hormuzském průlivu zadržel dvě kontejnerové lodě, které se snažily opustit Perský záliv. Celé akci předcházela střelba, při níž íránské síly zasáhly nejen tyto dvě lodě, ale i další plavidlo. Jde o první podobný incident od února, kdy v regionu eskaloval konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem.
Podle polostátní agentury Tasním operaci provedlo námořnictvo revolučních gard. To zároveň vyslalo ostré varování, že jakékoli narušení pořádku a bezpečnosti v Hormuzském průlivu bude považováno za „červenou linii“.
Zadržení jedné z lodí, MSC Francesca plující pod panamskou vlajkou, následně potvrdil černohorský ministr námořních záležitostí. Na palubě se nacházeli čtyři černohorští námořníci, kteří jsou podle jeho vyjádření spolu se zbytkem posádky v bezpečí. Ministr Filip Radulović na síti X uvedl, že jednání mezi lodní společností a íránskou stranou pokračují a úřady jsou s posádkou v nepřetržitém kontaktu.
Revoluční gardy tvrdí, že MSC Francesca a další loď Epaminondas plující pod liberijskou vlajkou operovaly bez potřebných povolení a zasahovaly do navigačních systémů. Epaminondas, kterou provozuje řecká společnost, mezitím uvedla, že se zhruba 20 námořních mil severozápadně od Ománu dostala pod palbu.
Podle britské agentury UKMTO loď zasáhly střely a granáty vypálené z íránského plavidla, které poškodily její můstek. Provozovatel Technomar Shipping Inc útok potvrdil a uvedl, že posádka je v bezpečí, zároveň ale dodal, že loď byla obsazena íránskými silami. Na palubě se nachází 21členná posádka složená z Ukrajinců a Filipínců.
Třetí loď, Euphoria plující pod liberijskou vlajkou, byla ve stejné oblasti také ostřelována, tentokrát ale bez poškození. Pokračovala v plavbě směrem do přístavu Fudžajra ve Spojených arabských emirátech.
Incidenty se odehrály v okamžiku, kdy se tři plavidla, některá s vypnutými navigačními systémy, snažila v ranních hodinách opustit strategický Hormuzský průliv. Jde o první zadržení lodí od roku 2024, kdy Írán zadržel loď MSC Aries.
Napětí v oblasti má přímý dopad na jednu z klíčových světových tepen pro energetiku. Hormuzským průlivem běžně prochází zhruba pětina denních dodávek ropy a plynu. Po současných událostech se provoz výrazně zpomalil, zatímco dříve tudy proplulo kolem 130 lodí denně, nyní jde jen o zlomek tohoto počtu.