Přeskočit na obsah
Benative
23. 4. Vojtěch
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Maskované komando přepadává lodě v Hormuzu. Íránci ukázali video, zajali i Evropany

Zásahové komando námořnictva íránských gard obsazuje kontejnerovou loď MSC Francesca.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Írán ve středu oznámil, že v Hormuzském průlivu zadržel dvě kontejnerové lodě, které se snažily opustit Perský záliv. Celé akci předcházela střelba, při níž íránské síly zasáhly nejen tyto dvě lodě, ale i další plavidlo. Jde o první podobný incident od února, kdy v regionu eskaloval konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem.

Podle polostátní agentury Tasním operaci provedlo námořnictvo revolučních gard. To zároveň vyslalo ostré varování, že jakékoli narušení pořádku a bezpečnosti v Hormuzském průlivu bude považováno za „červenou linii“.

Zásahové komando námořnictva íránských gard obsazuje kontejnerovou loď MSC Francesca.
Zásahové komando námořnictva íránských gard obsazuje kontejnerovou loď MSC Francesca. Foto: Tasním

Zadržení jedné z lodí, MSC Francesca plující pod panamskou vlajkou, následně potvrdil černohorský ministr námořních záležitostí. Na palubě se nacházeli čtyři černohorští námořníci, kteří jsou podle jeho vyjádření spolu se zbytkem posádky v bezpečí. Ministr Filip Radulović na síti X uvedl, že jednání mezi lodní společností a íránskou stranou pokračují a úřady jsou s posádkou v nepřetržitém kontaktu.

Komando vstupuje na zadrženou kontejnerovou loď.
Komando vstupuje na zadrženou kontejnerovou loď.Foto: Tasním

Revoluční gardy tvrdí, že MSC Francesca a další loď Epaminondas plující pod liberijskou vlajkou operovaly bez potřebných povolení a zasahovaly do navigačních systémů. Epaminondas, kterou provozuje řecká společnost, mezitím uvedla, že se zhruba 20 námořních mil severozápadně od Ománu dostala pod palbu.

Podle britské agentury UKMTO loď zasáhly střely a granáty vypálené z íránského plavidla, které poškodily její můstek. Provozovatel Technomar Shipping Inc útok potvrdil a uvedl, že posádka je v bezpečí, zároveň ale dodal, že loď byla obsazena íránskými silami. Na palubě se nachází 21členná posádka složená z Ukrajinců a Filipínců.

Můstek kontejnerové lodi MSC Francesca, kterou zadrželo íránské komando.
Můstek kontejnerové lodi MSC Francesca, kterou zadrželo íránské komando.Foto: Tasním

Třetí loď, Euphoria plující pod liberijskou vlajkou, byla ve stejné oblasti také ostřelována, tentokrát ale bez poškození. Pokračovala v plavbě směrem do přístavu Fudžajra ve Spojených arabských emirátech.

Incidenty se odehrály v okamžiku, kdy se tři plavidla, některá s vypnutými navigačními systémy, snažila v ranních hodinách opustit strategický Hormuzský průliv. Jde o první zadržení lodí od roku 2024, kdy Írán zadržel loď MSC Aries.

Íránské gardy používají ke svým přepadům rychlé čluny.
Íránské gardy používají ke svým přepadům rychlé čluny. Foto: Tasním

Napětí v oblasti má přímý dopad na jednu z klíčových světových tepen pro energetiku. Hormuzským průlivem běžně prochází zhruba pětina denních dodávek ropy a plynu. Po současných událostech se provoz výrazně zpomalil, zatímco dříve tudy proplulo kolem 130 lodí denně, nyní jde jen o zlomek tohoto počtu.

Nejnovější videa
Další videa
