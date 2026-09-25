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Zahraničí

Masivní ruské útoky na Kyjev zabily sedm lidí. I čtrnáctiletého Izraelce

ČTK
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Páteční ruské vzdušné útoky na Kyjev zabily sedm lidí a dalších 46 zranily. Na platformě Telegram to oznámil starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko, který dnes postupně informoval o narůstajícím počtu obětí ruských útoků. Je podle něj mezi nimi i čtrnáctiletý chlapec. Izraelské ministerstvo zahraničí sdělilo, že při nočním útoku zahynul čtrnáctiletý izraelský občan.

Russian drone strike in Kyiv
Server Ukrajinska pravda napsal, že čtrnáctiletý hoch zahynul při ruském dronovém útoku, který zasáhl bytový dům v Pečerské čtvrti metropole. Foto: REUTERS – Gleb Garanich
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"Odsuzujeme poslední ruské útoky na Kyjev, při kterých byl v noci zabit čtrnáctiletý izraelský občan a 20 lidí - včetně chlapcovy matky - bylo zraněno," uvedla izraelská diplomacie na síti X, kde kondolovala příbuzným chlapce i rodinám dalších lidí, kteří ztratili své blízké při posledních ruských útocích na Kyjev a další ukrajinská města.

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Server Ukrajinska pravda napsal, že čtrnáctiletý hoch zahynul při ruském dronovém útoku, který zasáhl bytový dům v Pečerské čtvrti metropole. Kličko později informoval také o čtyřech zabitých při ruském útoku na administrativní budovu v Solomjanské čtvrti a zraněných na různých místech Kyjeva. Podrobnosti k posledním dvěma hlášeným zabitým neuvedl.

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Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.

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