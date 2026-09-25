Masivní ruské útoky na Kyjev zabily sedm lidí. I čtrnáctiletého Izraelce

Páteční ruské vzdušné útoky na Kyjev zabily sedm lidí a dalších 46 zranily. Na platformě Telegram to oznámil starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko, který dnes postupně informoval o narůstajícím počtu obětí ruských útoků. Je podle něj mezi nimi i čtrnáctiletý chlapec. Izraelské ministerstvo zahraničí sdělilo, že při nočním útoku zahynul čtrnáctiletý izraelský občan.
"Odsuzujeme poslední ruské útoky na Kyjev, při kterých byl v noci zabit čtrnáctiletý izraelský občan a 20 lidí - včetně chlapcovy matky - bylo zraněno," uvedla izraelská diplomacie na síti X, kde kondolovala příbuzným chlapce i rodinám dalších lidí, kteří ztratili své blízké při posledních ruských útocích na Kyjev a další ukrajinská města.
Server Ukrajinska pravda napsal, že čtrnáctiletý hoch zahynul při ruském dronovém útoku, který zasáhl bytový dům v Pečerské čtvrti metropole. Kličko později informoval také o čtyřech zabitých při ruském útoku na administrativní budovu v Solomjanské čtvrti a zraněných na různých místech Kyjeva. Podrobnosti k posledním dvěma hlášeným zabitým neuvedl.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté - podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.
Ponížení ve slezském derby. Vítkovice schytaly výprask a jsou stále bez bodu
Třinečtí hokejisté deklasovali ve čtvrtém kole extraligy doma Vítkovice 8:2 a vedou tabulku s plným počtem bodů. Výhru v derby režíroval Libor Hudáček, který vstřelil jeden gól a na další čtyři přihrál. Marko Daňo nasbíral čtyři body (1+3).
Na švýcarské hoře zemřel 18letý český turista, zřítil se z prudkého svahu
U švýcarského Lucernu zahynul 18letý český turista, který se ve čtvrtek zřítil v prudkém terénu na hoře Pilatus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého, informovala v pátek podle místních médií policie.
ŽIVĚ Ukrajina si bude vyrábět střely do systému Patriot. Trump to prý Zelenskému povolil
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek oznámil, že mu šéf Bílého domu Donald Trump na jejich schůzce tento týden řekl, že Spojené státy Ukrajině povolí vyrábět střely do systémů protivzdušné obrany Patriot. Informuje o tom agentura AFP. Ukrajina, na kterou Rusko opakovaně útočí balistickými raketami, se potýká s akutním nedostatkem střel do svých obranných systémů.
V Pobaltí porušují práva Rusů, tvrdí Putin. Na střet s Evropou se ale prý nechystá
Rusko se nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. V pátek to podle agentury Interfax prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň řekl, že Rusko ví o tom, že pobaltské republiky porušují práva rusky hovořících obyvatel, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky.
Byli jsme bohorovní, štvalo Bílka. Jednadvacítka si nečekaně zkomplikovala boj o ME
Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce překvapivě jen remizovali v Baku s Ázerbájdžánem 1:1. "Lvíčata" poslal do vedení Filip Lissah, ještě v prvním poločase odpověděl Ešgin Ahmadov.