Obrovský lesní požár v Oregonu se nedaří zkrotit, stát nasadil národní gardu

Do boje s lesním požárem, který už na jihu státu Oregon spálil území o rozloze větší než město New York, jsou od středy zapojeni i příslušníci národní gardy, informovala tento čtvrtek televize CNN.

Oheň nazvaný Bootleg Fire ve středu opět výrazně narostl a hasiči jej prakticky vůbec nemají pod kontrolou. Na západě USA teď zuří desítky požárů, k nimž přispívá dlouhodobé sucho. Nové evakuace si plameny žádají také v kanadských provinciích Britská Kolumbie a Ontario.

Severní Amerika zažívá další extrémní sezonu požárů, které se ve státech Washington, Oregon, Kalifornie nebo Idaho začaly objevovat už v polovině června. Kalifornský úřad pro lesnictví a boj proti požárům v pondělí oznámil, že v nejlidnatějším americkém státě, tedy v Kalifornii, od začátku roku shořelo na 575 čtverečných kilometrů porostu. To je více než trojnásobek úhrnu za stejnou část loňského roku, který byl co do celkové rozlohy spálenišť nejhorší v záznamech tohoto amerického státu.

"Jakkoli jsou lesní požáry přirozenou součástí kalifornského prostředí, sezona požárů v Kalifornii a na celém západě začíná čím dál dříve a končí čím dál později," uvedl úřad Cal Fire. "Klimatické změny jsou považovány za klíčovou hnací sílu tohoto trendu," dodal.

Největší požár na západě USA se aktuálně rozprostírá nedaleko severní kalifornské hranice v oregonském okrese Klamath. Ve středu se opět výrazně rozrostl a dnes ráno místního času (odpoledne SELČ) zabíral na 920 kilometrů čtverečních, uvádí agentura AP. Hořet začal 6. července a od té doby zničil nejméně 20 domů. Další stovky obydlí plameny ohrožují, stejně jako významný koridor elektrického vedení přivádějící proud do sousední Kalifornie.

Podle reportáže veřejnoprávního rozhlasu NPR se čeká, že Bootleg Fire může hořet ještě celé týdny. "Tenhle oheň bude dál narůstat, extrémně suchá vegetace a počasí hrají proti nám," shrnul situaci velitel zásahu Joe Hessel.