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"Masivní demonstrace." Svět si všímá nedělního protestu na Letné

ČTK
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Řada zahraničních médií si všímá nedělního rozsáhlého protestu na pražské Letné proti změně financování veřejnoprávních médií v Česku. S odkazem na odhad pořadatelů píší o stovkách tisíc účastníků. Poukazují také na kritiku, která zazněla na adresu premiéra Andreje Babiše či předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury.

Demonstrace s názvem "Letná proti 4:36"
Demonstrace s názvem "Letná proti 4:36" proti změně financování veřejnoprávních médií a za jejich nezávislost, kterou pořádá Milion chvilek, Praha, 15. listopadu 2026. Foto: HN - Lukáš BíbaFoto: HN - Lukáš Bíba
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Média upozorňují na obavy demonstrantů, že financování České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím státního rozpočtu by mohlo vést ke snížení nezávislosti těchto veřejnoprávních médií, což vládní koalice popírá. "Kritici tvrdí, že změna by dodala trojčlenné koalici prostředky pro převzetí kontroly nad médii podobně, jak se to stalo na Slovensku s populistickou vládou premiéra Roberta Fica či v Maďarsku," uvedla agentura AP.

Demonstrace s názvem "Letná proti 4:36" proti změně financování veřejnoprávních médií a za jejich nezávislost, kterou pořádá Milion chvilek, Praha, 15. listopadu 2026.
Demonstrace s názvem "Letná proti 4:36" proti změně financování veřejnoprávních médií a za jejich nezávislost, kterou pořádá Milion chvilek, Praha, 15. listopadu 2026.
Demonstrace s názvem "Letná proti 4:36" proti změně financování veřejnoprávních médií a za jejich nezávislost, kterou pořádá Milion chvilek, Praha, 15. listopadu 2026.
Demonstrace s názvem "Letná proti 4:36" proti změně financování veřejnoprávních médií a za jejich nezávislost, kterou pořádá Milion chvilek, Praha, 15. listopadu 2026.
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Stanice BBC zaznamenala, že někteří demonstrující měli s sebou na Letné papírové čepice po vzoru televizní postavy Večerníček.

"Nedělní demonstrace se rozrostla na širší protest proti Babišově vládě," napsala agentura AFP. Upozornila, že na shromáždění byla představena petice žádající odvolání předsedy Poslanecké sněmovny Okamury a že jeho stranu SPD demonstranti považují za proruskou. "Nicméně Babišovo ANO má v průzkumech stále podporu 30 procent lidí," dodala agentura s tím, že podle zprávy Reuters Institute Digital News Report 2026 je důvěra v média v České republice nízká.

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Média označují nedělní demonstraci v české metropoli za "masivní" či "obří" a připomínají, že se konala na místě, kde se před 37 lety odehrály mohutné protesty předznamenávající pád komunistického režimu v tehdejším Československu. "Podle agentury ČTK by se dnes mohlo jednat o největší demonstraci v České republice od sametové revoluce na konci roku 1989," uvedla německá agentura DPA, která dodává, že do Prahy se sjelo i mnoho lidí z dalších českých měst.

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