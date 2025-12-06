Další masakr v Súdánu. Povstalci zaútočili drony na školku a pak i na záchranáře

Útok se stal ve čtvrtek v městečku Kalogi v provincii Jižní Kurdufán, kam dorazili záchranáři. Ti se následně stali terčem druhého neočekávaného útoku, uvedli lékaři v prohlášení v pátek večer. Počet mrtvých může být vyšší, kvůli výpadkům komunikace v oblasti je ale obtížné hlásit ztráty na životech, podotýká AP.
"Zabíjení dětí ve škole je hrůzným porušením dětských práv. Děti by nikdy neměly platit cenu za konflikt. UNICEF vyzývá všechny strany, aby okamžitě zastavily tyto útoky a umožnily bezpečný a nerušený přístup humanitární pomoci k těm, kteří ji zoufale potřebují," řekl zástupce UNICEF v Súdánu Sheldon Yett.
Boje se nyní soustřeďují do ropných států, kde byly v posledních týdnech zabity stovky civilistů. Letecké údery súdánské armády na město Kauda v Jižním Kurdufánu v neděli zabily nejméně 48 lidí, převážně civilistů.
Násilí se do oblasti přesunulo poté, co polovojenské jednotky 26. října po 18 měsících dobyly město Fášir na západě země. Od té doby tam podle OSN dochází k masakrům, rabování, odsunu obyvatelstva a dalším násilnostem na civilistech. Šéf OSN pro lidská práva Volker Türk varoval, že Kurdufán by mohl čelit zvěrstvům jako byla ta ve Fáširu.
Generál súdánské armády Abdal Fattáh Burhán a velitel RSF Muhammad Hamdán Dagalo v zemi v roce 2021 společně provedli vojenský převrat, ale později se rozešli kvůli neshodám ohledně rozdělení moci. Spor 15. dubna 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet a následně v občanskou válku, přičemž obě strany jsou obviňovány z páchání válečných zločinů.
Konflikt v Súdánu, kde žije asi 50 milionů lidí, připravil o život několik desítek tisíc lidí, z domovů vyhnal bezmála 12 milionů Súdánců a způsobil hladomor, kterému čelí několik milionů osob. Výbor pro kontrolu hladomoru (FRC) loni v prosinci oznámil, že hladomor se rozšířil v pěti oblastech Súdánu.