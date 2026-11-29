Ukrajinská speciální jednotka Lasar’s Group provedla jednu z největších operací svého druhu za poslední měsíce. V Záporožské oblasti během jediného útoku zasáhla více než 20 kusů ruské vojenské techniky, včetně 14 tanků. Způsobené škody podle ukrajinských vojáků dosahují desítek milionů dolarů.
„Od roku 2022 je hlavním úkolem speciální jednotky Lasar’s Group ukrajinské Národní gardy ničit ruskou vojenskou techniku. Platí to zejména pro tanky, které pěchotě způsobují obrovské problémy. Za téměř pět let jsme jich zničili více než 2400 a v jejich likvidaci úspěšně pokračujeme, jako při naší nedávné speciální operaci,“ uvedla jednotka v úterním příspěvku na Facebooku.
Vojáci popisují, že celá akce začala sběrem informací. Analytici nejprve shromáždili podrobnosti o místě, kde se technika soustředila, a do oblasti vyslali průzkumné drony, jejichž operátoři určili přesnou polohu ruských strojů.
Následně mohly vyrazit útočné drony, které zamířily hluboko na území kontrolované ruskou armádou. Celá operace se podle serveru Ukrajinska pravda odehrála během jediné noci.
Výsledkem bylo zničení dvou tanků a jednoho nákladního auta. Dalších dvanáct tanků vojáci zasáhli. Na seznamu poškozené techniky jsou také dvě velitelská a štábní vozidla, dva kusy ženijní techniky a tři nákladní automobily.
„Celou speciální operaci provedla Lasar’s Group a celkové škody způsobené nepříteli dosahují desítek milionů dolarů. Rusové by si měli zapamatovat: Ať vyrobí tanků, kolik chtějí, všechny je spálíme,“ vzkázali příslušníci jednotky.
Jednotka Lasar’s Group na sebe upozornila už dříve. V okupované části Doněcké oblasti v minulosti například zničila ruský protiletadlový systém Pancir-S1, který její operátoři vyřadili těžkým bombardovacím dronem.
Vrátí se tanky na frontu?
Zásah 14 ruských tanků během jediné operace patří k největším úspěchům svého druhu, jakých ukrajinská armáda v posledních měsících dosáhla. V podobném rozsahu se nepřátelskou techniku podaří zasáhnout poměrně vzácně.
Rusové se navíc snaží své tanky před podobnými útoky stále lépe chránit. Ukrajinci už dříve upozornili, že novější ruské stroje mají být už standardně vybavovány ochrannými klecemi, které mají účinky útoků bezpilotních letounů zmírnit.
Stále účinnější má být také aktivní obranný systém Arena-M, který ruští vojenští konstruktéři upravili tak, aby dokázal čelit i dronům. Pokud se tyto technologie osvědčí, mohly by se ruské tanky na frontě opět objevit ve větším počtu.