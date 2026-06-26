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Zahraničí

Masakr na vánočních trzích, který otřásl Německem: řidič zabiják dostal doživotí

ČTK

Na doživotí poslal dnes německý soud do vězení saúdskoarabského lékaře, který předloni v prosinci zaútočil na vánoční trhy v Magdeburku. Jednapadesátiletý Tálib Abdalmuhsin zabil při zběsilé jízdě po magdeburském hlavním náměstí šest lidí a přes 300 dalších zranil.

Magdeburg Christmas market attack trial
Jednapadesátiletý Tálib Abdalmuhsin zabil při zběsilé jízdě po magdeburském hlavním náměstí šest lidí a přes 300 dalších zranil. Foto: REUTERS – Fabrizio Bensch
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Soud vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu znemožňuje propuštění odsouzeného na doživotí z vězení po 15 letech.

Magdeburg Christmas market attack trial
Vzhledem k velkému počtu vedlejších žalujících a také zájmu médií se proces konal v soudní síni, která byla v Magdeburku postavena zvlášť kvůli tomuto procesu. Je dlouhá 65 a široká 30 metrů a nabízí přes 200 míst k sezení. Po procesu bude opět rozebrána.Foto: REUTERS – Fabrizio Bensch

Saúdský Arab vjel mezi stánky vánočních trhů v centru hlavního města Saska-Anhaltska 20. prosince 2024. Zabil devítiletého chlapce a pět žen ve věku 45 až 75 let. Čelil proto obžalobě z šestinásobné vraždy a 338 pokusů o ni.

Proces začal loni v listopadu. Vzhledem k velkému počtu vedlejších žalujících a také zájmu médií se konal v soudní síni, která byla v Magdeburku postavena zvlášť kvůli tomuto procesu. Je dlouhá 65 a široká 30 metrů a nabízí přes 200 míst k sezení. Po procesu bude opět rozebrána.

Magdeburg
Saúdský Arab vjel mezi stánky vánočních trhů v centru hlavního města Saska-Anhaltska 20. prosince 2024.Foto: Reuters

Útok v Magdeburku byl jedním z těch, které před loňskými únorovými předčasnými parlamentními volbami ovlivnily veřejné mínění a předvolební kampaň v Německu. Jejím hlavním tématem se stala migrace a bezpečnost.

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Bezpečnostní opatření pro vánoční trhy v Magdeburgu | Video: Reuters
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