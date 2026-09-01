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Zahraničí

Masakr na střelnici České zbrojovky. Vraždil usmívající se Rus

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
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Přišel v tričku, v kšiltovce a s úsměvem. Třicetiletý Rus Michal Šabunin vypadal jako běžný návštěvník střelnice v černohorském Danilovgradu. Pak se ale odehrála tragédie: když policie v pondělí odpoledne dorazila na místo, našla tři zastřelené zaměstnance. Střelnice patří České zbrojovce a vedle běžného provozu se zde organizují střelecké soutěže i výcvik.

Hledaný Rus Michail Šabunin podezřelý z trojnásobné vraždy
Hledaný Rus Michail Šabunin podezřelý z trojnásobné vraždyFoto: UP – UP / Černohorská policie
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K trojnásobné vraždě došlo v pondělí před půl šestou odpoledne. Rus zaměstnance pravděpodobně zastřelil přímo na místě vypůjčenou zbraní. Podnik nabízí k pronájmu širokou paletu především českých zbraní – od pistolí CZ75 po samopaly EVO.

Okamžitě po hrůzném nálezu varovala policie obyvatele Danilovgradu, aby nevycházeli z domů a jakékoliv podezřelé chování hlásili. Hlídky zastavovaly a prohledávaly každé vozidlo na silnici směřující do 13 kilometrů vzdáleného hlavního města Podgorice.

Podezřelému se však podařilo ještě před uzavřením oblasti odjet autem k Podgorici a odtud taxíkem do přímořského letoviska Herceg Novi.

Tam ho nakonec v lese obklíčila policie. Během zatýkání zahájil na policisty palbu a nakonec spáchal sebevraždu.

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„Dnes kolem 03:35 se příslušníkům speciální policejní jednotky, regionálního bezpečnostního centra ‚Jih‘ a sektoru pohraniční policie za pomoci specializovaného vybavení a vrtulníku černohorské armády podařilo v lese nad osadou Topla v Herceg Novi lokalizovat a izolovat aktivní hrozbu – podezřelého z trojnásobné vraždy Michaila Nikolajeviče Šabunina (30), občana Ruské federace. Poté, co byl podezřelý obklíčen a ocitl se v beznadějné situaci, zahájil palbu na policejní příslušníky a následně spáchal sebevraždu střelnou zbraní,“ oznámilo v úterý časně ráno policejní ředitelství.

Policie pokračuje ve vyšetřování okolností, které vedly k vraždám.

Černá Hora se v posledních letech stala jedním z nejoblíbenějších útočišť pro tisíce občanů Ruské federace. Zatímco před rokem 2022 v této půlmilionové balkánské zemi žilo dlouhodobě jen několik tisíc Rusů, po vypuknutí války na Ukrajině a vyhlášení mobilizace se jejich počet zvýšil na více než 20 tisíc.

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