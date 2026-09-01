Masakr na střelnici České zbrojovky. Vraždil usmívající se Rus

Přišel v tričku, v kšiltovce a s úsměvem. Třicetiletý Rus Michal Šabunin vypadal jako běžný návštěvník střelnice v černohorském Danilovgradu. Pak se ale odehrála tragédie: když policie v pondělí odpoledne dorazila na místo, našla tři zastřelené zaměstnance. Střelnice patří České zbrojovce a vedle běžného provozu se zde organizují střelecké soutěže i výcvik.
K trojnásobné vraždě došlo v pondělí před půl šestou odpoledne. Rus zaměstnance pravděpodobně zastřelil přímo na místě vypůjčenou zbraní. Podnik nabízí k pronájmu širokou paletu především českých zbraní – od pistolí CZ75 po samopaly EVO.
Okamžitě po hrůzném nálezu varovala policie obyvatele Danilovgradu, aby nevycházeli z domů a jakékoliv podezřelé chování hlásili. Hlídky zastavovaly a prohledávaly každé vozidlo na silnici směřující do 13 kilometrů vzdáleného hlavního města Podgorice.
Podezřelému se však podařilo ještě před uzavřením oblasti odjet autem k Podgorici a odtud taxíkem do přímořského letoviska Herceg Novi.
Tam ho nakonec v lese obklíčila policie. Během zatýkání zahájil na policisty palbu a nakonec spáchal sebevraždu.
„Dnes kolem 03:35 se příslušníkům speciální policejní jednotky, regionálního bezpečnostního centra ‚Jih‘ a sektoru pohraniční policie za pomoci specializovaného vybavení a vrtulníku černohorské armády podařilo v lese nad osadou Topla v Herceg Novi lokalizovat a izolovat aktivní hrozbu – podezřelého z trojnásobné vraždy Michaila Nikolajeviče Šabunina (30), občana Ruské federace. Poté, co byl podezřelý obklíčen a ocitl se v beznadějné situaci, zahájil palbu na policejní příslušníky a následně spáchal sebevraždu střelnou zbraní,“ oznámilo v úterý časně ráno policejní ředitelství.
Policie pokračuje ve vyšetřování okolností, které vedly k vraždám.
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